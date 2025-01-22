「拔羅波」粉專上線 民團揪罷免藍委羅明才

罷免藍委羅明才成立粉專，展開連署。（取自臉書「拔羅波—罷免羅明才 」）

2025/01/22 05:30

羅：尊重公民的權利

〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕各地紛紛推動罷免藍委行動，新北市第十一選區國民黨立委羅明才也被點名，公民團體昨天成立「拔羅波─罷免羅明才」臉書粉絲專頁，邀請民眾一起「拔羅波」，目標是二月三日之前完成四千份的第一階段提議書；羅明才回應說，尊重公民的權利，但「不適任民代」才更應該被罷免，他多年來為選區爭取多項建設，有信心獲得多數民眾認同。

「拔羅波─罷免羅明才」罷團的領銜人、暗坑文化工作室執行長吳柏瑋表示，「當民主被腐蝕，罷免就成了義務」，已連任八屆立委的羅明才，在地勢力深厚，有天道盟和建商的背景，還捲入疑似濫墾新店區大香山等案件，歷年問政缺乏表現，去年隨著傅崐萁訪中後，持續在國會支持藍、白黨團的荒唐法案，沒有傾聽台灣人民的聲音，團隊討論後決定「拔羅波」罷免他。

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另外，新北市議員林秉宥昨天爆料，指他受到罷免團體請託，協助申請一月廿七日上午十一點至下午二點，在板橋區縣民大道二段、新府路口（板橋公車站旁）進行十人集會，市府交通局原先以行政中立為由不同意，後來改口影響行人通行秩序，再次拒絕。對此，交通局運輸管理科長林詩欽回應，該處舉行集會恐影響交通安全、人行安全、無障礙空間，因此無法同意，沒有前例也不會開先例。

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