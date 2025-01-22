新北路邊停車 年假9天不收費

行經瑞芳九份老街、黃金博物館的965公車。（新北市交通局提供）

2025/01/22 05:30

商圈、老街及風景區28、29日不收費 其餘假日收費方式 紅、黃線不開放

〔記者董冠怡／新北報導〕春節九天連假將至，新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，市轄路邊汽、機車平日收費停車格，廿五日至二月二日均暫停收費；商圈、老街及觀光風景區等假日收費路段，廿八日、廿九日暫停收費，其餘七天維持收費，提升周轉率；紅、黃線不開放停車。

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許芫綺指出，年前採買年貨及出遊人潮、車潮多，廿五日至廿七日、卅日至二月二日，板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、新北大都會公園、蘆洲長榮路商圈、淡水老街、新店裕隆城、深坑老街、石碇老街及坪林老街等商圈、老街及觀光風景區，路邊汽、機車假日收費停車格，都照常收費。

景區公車路線機動增班 非景區減班

許芫綺說明，若民眾在收費路段停車，駛離時未見繳費單或另有到期的繳費單，可利用一卡通、悠遊付、Pi錢包等APP及全國繳費網線上查詢繳費，或至「交通局路邊停車費查詢服務網」查詢。

交通局運輸管理科長林詩欽提醒，行經九份、烏來、平溪、淡水等觀光風景區的公車路線，將視搭乘人潮機動增班；其他非觀光景點的市區路線公車，調整減少發車班次，出門前可先查詢公車動態資訊。

捷運接駁公車 除夕、年初一班次減半

他列舉說，機動增班的公車路線包括行經瑞芳九份老街、黃金博物館的七八八、八二七、八五六及九六五；烏來的八四九；石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布的七九五；淡水紅毛城、漁人碼頭的紅二六、天元宮專車和八七五等，已協調客運業者視人潮機動增班，加派車輛疏運。

其他市區路線公車減少發車班次，新巴士部分班次或全面停駛；捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等捷運接駁公車，廿八日、廿九日依假日班次減半行駛。

春節專區#春節國道交通#春節天氣旅遊

風景區公車年假機動增班，圖為九份風景區。（記者董冠怡攝）

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