新北捷運北環段 拚2031年新店直達蘆洲

新北捷運環狀線緊鑼密鼓施工，市長侯友宜（右三）等人視察北環段北機廠工程進度。（記者羅國嘉攝）

2025/01/22 05:30

通車後環狀線總列車數增至46輛 班距從5分半縮減至3分半

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市推動捷運三環六線路網，其中環狀線北環段最早開工的CF680C區段標目前進度達廿五．八二％。市長侯友宜昨日視察北機廠工程，強調雙北市府攜手合作，未來完工通車後，環狀線班距可從目前五分半縮減至三分半，盼二○三一年實現新店直達蘆洲「一車到底」的目標。

請繼續往下閱讀...

地震頻繁 議員籲提升安全係數

市議員李倩萍說，近來地震頻繁，加上三重地質條件複雜，市府應提升捷運的安全係數，確保施工品質及結構安全，並妥善規劃施工期間的交通維持計畫，縮短過渡期，減少市民不便。

北環段北機廠位於三重區集賢環保公園，占地約三．四七公頃，地下設有維修工廠、土木軌道廠、洗車廠、主變電站及行控中心等設施，開挖深度最深達二十二．三二公尺（約七層樓高），土木結構預計二○二九年完工，再交由機電系統進場施工，地面規劃環保景觀公園。

機廠地下化 地面規劃環保公園

侯友宜指出，北環段是銜接新店至蘆洲捷運路網的重要一環，可實現「一車到底」的目標，目前北機廠工程進度廿五．八二％，完工後可銜接規劃中的五泰輕軌。北環段通車後，將新增廿九輛列車，總列車數增至四十六輛，環狀線班距從目前五分半縮短至三分半，提升捷運運輸效能與市民搭乘便利性。

捷運工程局長李政安說明，北環段是中運量地下化捷運系統，全長十四．九三公里，起點自新北產業園區站，經過新莊、五股、蘆洲、三重，再循重陽橋進入台北市士林、中山區，與文湖線劍南路站交會轉乘；北環段在新北境內設有六座車站及一座機廠，全長七．三公里。

中運量系統 新北境內設6車站

另外，環狀線因去年○四○三強震毀損，雙北市府依據第三方公正單位鑑定結果，共同向施工廠商中華工程求償十九．二七億元。李政安表示，台北市府十四日邀中工進行賠償磋商，未達共識，雙北最晚四月二日向台北地院遞狀提告。

新北市議員要求提告負責招標、興建、驗收的北市府，李政安主張依鑑定報告和契約提告，若發現疏失都會追究。台北市捷運局日前表示，雙北市府有共識，一起向中工求償。

新北捷運北環段北機廠，開挖深度最深約7層樓高。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法