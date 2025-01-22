桃園羅浮溫泉小年夜起 連休3天

2025/01/22 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節假期將至，桃園市政府風景區管理處盤點轄區景點，包括虎頭山公園旅遊資訊站、北橫遊客中心、慈湖遊客中心、小烏來天空步道及天空繩橋、角板山行館、羅浮遊客中心、拉拉山遊客中心、巴陵古道生態園區，均在除夕（廿八日）暫停開放一天，廿九日大年初一起開放，但羅浮溫泉（含泡腳池）廿七日至廿九日連休三天；巴陵一、二號隧道及巴陵隧道驛站因邊坡工程暫停開放。

風管處長廖育儀昨天表示，桃園市境有四條「台灣好行」路線，民眾前往上述觀光景點，可搭乘501（大溪快線）、502（小烏來線）、503（石門水庫線）、506（東眼山線），各路線除了廿八、廿九日停駛，卅日大年初二均正常營運。

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市府提供遊客兩項線上貼心旅遊服務，下載「遊桃園APP」，可以觀看各景點的高解析即時影像和景點人潮舒適燈號，避免前往景區時發現人潮擁擠或塞在車陣而打壞遊興。

另，農業部林業及自然保育署新竹分署轄管東眼山、拉拉山國家森林遊樂區，春節期間除了廿八日除夕當天休園，其餘日子正常開放；目前東眼山沿途可見櫻花、柳杉林、雲瀑、生痕化石等山林自然景觀；拉拉山廿五日起開放，讓走春民眾能近距離欣賞參天巨木及身處於雲霧繚繞的巨木林之中。

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