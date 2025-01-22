桃園復興3備用井啟用 過年不缺水

羅馬公路沿線部落水源枯竭，水務局同意戰備水井即日起啟用。（記者李容萍攝）

2025/01/22 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區近期鮮少有降雨，羅馬公路沿線溪口、奎輝、長興等里的部落，出現水源枯竭窘況，為避免家戶在即將來到的農曆春節陷入無水可用，市議員簡志偉、復興區長蘇佐璽與市府水務局等有關單位昨天會勘，針對水務局已完成的三口備用水井，雖尚未點交啟用，決議由公所即刻接手完成戰備水井水源，接管民生用水儲水槽設施，以解燃眉之急。

水務局水利行政科長邱來賢表示，復興區這三口備用水井，每口每日可供一五○噸的民生用水量。

請繼續往下閱讀...

蘇佐璽表示，復興區後山地勢較高地區，自來水普及率為全市最低，前山及後山居民大都靠簡易自來水供應，以往每逢十二月至隔年三月枯水期、旱災及山泉水濁度過高時，水源容易不足，近一個月來，部落的簡易自來水只能在晚上打開，提供居民煮飯、洗澡、洗衣服等使用，但白天就得關起來，半天的無水可用，居民無法澆水種菜，相當不便。

簡志偉表示，山區以往缺水都由水車載水運送，但是緩不濟急，前年他在議會提案開鑿深兩百公尺的戰備水井，去年底都已完工驗收，春節前啟動供水任務，讓部落可安心過好年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法