全國最年輕清潔隊員》清運廚餘不喊苦 17歲莊智淇半工半讀

莊智淇去年初報到並分發中壢中隊，努力工作幫媽媽分擔家計。（記者鄭淑婷攝）

2025/01/22 05:30

記者鄭淑婷／專題報導

十五歲少年正是埋首書堆、準備升學考試的年紀，莊智淇卻毅然報考市府環境管理處清潔隊員，並闖過體能測驗、筆試，成為四五一名錄取者之一。他去年初報到分發中壢中隊廚餘組任職迄今一年，目前十七歲是全國最年輕的清潔隊員，值勤時得巡迴社區收集廚餘桶清運工作，儘管勞累，但能分擔家計，甘之如飴。他目前在進修高中繼續學業，白天工作、晚上念書，開創人生更多可能性。

幫媽媽減輕負擔 國中畢即報考

智淇的媽媽是新住民。她靠著在工廠上班的微薄收入養育四個孩子長大。莊的哥哥也是清潔隊員，智淇看到媽媽每天勞累工作很不捨，覺得清潔隊員的工作穩定，想替媽媽減輕經濟負擔，當時即將國中畢業的他，決定報考隊員，考試項目筆試、體能測驗，考前不斷練習折返跑，空檔時間就準備筆試，最後如願考上，心裡很高興，媽媽也感動他的孝心與努力。

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環管處二○二三年招考清潔隊員，有四一四五人報考，錄取四五一人，各組平均錄取率約十一％，智淇打敗不少碩、博士學歷的報考者，以十五歲之齡考上，讓人眼睛為之一亮。

月薪逾4萬 繼續進修升學

他談起以前對清潔隊員的刻板印象，智淇說：「就是清運垃圾」，當了隊員後，才了解不論天氣好壞都要出勤，「天晴曬大太陽，雨天淋雨作業」。現在他月薪超過四萬元，沒忘了學業，正在進修高中學業，畢業後服完兵役，會考慮完成大專學業。

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