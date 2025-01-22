春節賞茶山美景 桃園大北坑休區好趣處

「百年眾伯公」因土地公失竊，去年十二月換上Ｑ版彩繪土地公。（記者黃政嘉攝）

2025/01/22 05:30

記者黃政嘉／專題報導

春節期間想親近自然，桃園市有「魯冰花故鄉」之稱的龍潭區大北坑休閒農業區（簡稱大北坑休區）是走春好去處，當地海拔約四百公尺的丘陵、溪谷地形，現已可見魯冰花綻放前的翠綠模樣，與茶樹交錯綿延的茶山美景，待二月底更可再來欣賞黃澄澄魯冰花開滿山間的景致。

魯冰花估2月底3月初 滿山花景

大北坑休區北臨楊梅、西接新竹縣新埔，是客家茶鄉，早在日治時期就種魯冰花，種於茶樹旁，凋謝就成天然肥料，茁壯茶樹；茶農葉姓婦人說，年輕嫁來大北坑時就滿山茶樹，配合魯冰花節，去年十二月十五日在茶田種滿魯冰花，目前水氣尚足，預估於二月底、三月初開花。

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遊客開車從大北坑入口意象進入，可於社區停車場停車，步行三分鐘沿石階爬至稜線平台，可居高遠眺整片綠山與茶田；或沿龍泉步道，經「葉家蓄水池」兩側寬、中間窄，形似葫蘆，池旁有魯冰花意象可供拍照取景。

知名罐裝茶飲拍攝的廣告場景的涼亭，於大北坑街一四八一巷六十二號，民眾在翠亭裡能眺望整片丘陵綠樹與茶樹層層疊疊的開闊大景。

沿大北坑街健行 訪古老土地公

大北坑生態野溪公園順著大北坑街南向五百公尺，可拜訪逾兩百年歷史的「百年眾伯公」，此處恰為龍潭區跟新埔鎮交界，是當地最古老的土地公，因曾失竊緣故，去年十二月換上Ｑ版彩繪土地公石雕。

大北坑有多間客庄美食景觀餐廳，或開車十分鐘至青年事務局輔導的三和青創基地，有餐廳與錦鯉園，能欣賞上萬株的多肉植物與成群錦鯉，象徵招財、吉祥好運。

若想深度旅遊，可預約大北坑區合法民宿，龍潭區內也有不少觀光工廠，可順道串成一日遊。

龍潭三和青創基地能欣賞上萬株的多肉植物。（記者黃政嘉攝）

目前魯冰花開花前的翠綠模樣，與茶樹交錯綿延的茶山美景。（記者黃政嘉攝）

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