竹北開箱蛇年提燈 限量2萬個

竹北光節小提燈「銀翼之蛇」（右）跟「遙光之蛇」（左），都能開口吐信，前者透著科技感，後者色彩繽紛。（記者黃美珠攝）

2025/01/22 05:30

「銀翼之蛇」有科技感、「遙光彩蛇」色彩繽紛 都能開口吐信

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣二○二五竹北光節將在二月八日到二月廿三日在水圳森林公園登場，主辦的市公所昨天由市長鄭朝方攜手紙雕藝術師洪新富，一起替今年的蛇年提燈「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」開箱。前者透著科技感，後者色彩繽紛，都能開口吐信、更有像蝙蝠的翅膀且尾巴上揚，象徵笑口常開、能分送福氣，提燈者今年都將「後勢看俏」。

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與紙雕藝術師洪新富再次合作

鄭朝方說，這兩款提燈公所限量各準備一萬個，因蛇年是乙巳年，所以提燈目視就呈「乙巳」的形體，還能做出少見的吐信動作。

他說，竹北光節去年就跟洪新富合作推出「銀翼之龍」、「星河紫龍」兩款小提燈，今年再度攜手打造「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」來串連，希望未來可以成為一個系列，打造竹北光節的品牌。

洪新富說，過年就是要開心，所以兩款蛇年提燈都是笑口常開的樣貌，兩燈湊在一起就是「嘶嘶如意」。

外型雖配合蛇年，但它們都有翅膀，這是延續去年龍年推出的「銀翼之龍」概念，翅膀貌似蝙蝠的，象徵福氣，提燈抖動時，翅膀就會向四周分享出福氣，向上翹起的尾巴代表後勢看俏；尾巴上的三環代表科技、財源廣進以及連中三元，意味大家提這個燈今年運氣會非常好。

竹北光節2/8水圳森林公園登場

洪新富還說，「銀翼之蛇」、「遙光彩蛇」使用PP合成紙為材料，具彈性、防水、以及燃燒也不會產生戴奧辛的好處，還可當作塑膠類回收再利用。

鄭朝方說，竹北光節二月七日會開始試營運，八日開幕點燈後，二月十五日將邀請金曲歌后孫盛希、春麵樂隊與脆樂團等到竹北和大家同歡。

二月廿二日將特別安排用山、水實景搭配主燈舉辦水上音樂會，這將是竹北首度在水圳中央，以天為幕，用樹林當背景來呈現的音樂晚會，屆時將由國家交響樂團豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑，與興隆國小搭檔演出。

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