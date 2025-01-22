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    竹市6責任醫院 春節急診不打烊

    新竹市衛生局網站設有「春節專區」提供市轄6大醫院春節急診及部分門診醫療服務相關資訊。（記者洪美秀攝）

    新竹市衛生局網站設有「春節專區」提供市轄6大醫院春節急診及部分門診醫療服務相關資訊。（記者洪美秀攝）

    2025/01/22 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府指出，今年春節連假長達九天，從廿五日起到二月二日，春節期間，竹市六大醫院提供醫療、防疫不打烊服務。衛生局已協調六大急救責任醫院合作提供廿四小時急診服務，各醫院在農曆春節期間也開放部分門診科別及時段，相關春節就醫資訊已建置在衛生局網頁「春節專區」，方便市民朋友於農曆春節假期間可快速搜尋醫療資訊，邀市民健康過好年。

    衛生局表示，春節期間新竹台大、馬偕、市立馬偕兒童、新竹國泰、南門綜合醫院、新竹國軍等六大醫院，提供廿四小時急診不打烊及部分門診醫療服務；因應農曆春節是流感疫情高峰期，已請轄區醫院開設傳染病特別門診，服務民眾春節熱鬧迎新春時的就醫需求。

    衛生局表示，春節期間千萬不可忌諱就醫，可善加運用衛生局設置之「春節專區」掌握醫療資訊，包括：急救責任醫院春節門診及急診時間表、傳染病特別門診、克流感抗病毒藥物、COVID-19抗病毒藥物合約醫療院所及疫苗施打等服務，並呼籲市民落實手部衛生及咳嗽禮節，養成良好衛生習慣，勤洗手、生病戴口罩，降低呼吸道感染和傳播風險。

    民眾如需更多有關竹市疫苗接種和春節醫療就醫資訊，可到衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )/春節專區查詢，或撥打1999市民服務專線、防疫專線：03-5355130洽詢。

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