列桃竹苗大矽谷 苗縣爭設實驗中學

2025/01/22 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應中央推動桃竹苗大矽谷計畫，為解決未來就業人口子女就學問題，苗栗縣政府積極推動設置「苗栗科學實驗中學」，因目前苗栗財政不容許新蓋學校，縣長鍾東錦昨天在縣務會議中要求教育處先進行實驗中學可行性評估作業，以明確數據說服中央支持，盼中央同意補助設校。

行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣已獲核定，縣府評估園區人口將持續上升，教育需求倍增，已盤點縣立大同高中南側九公頃用地，計畫在竹南科學園區推動園區內設立科學實驗中學，新設高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園五學制，提供竹南科學園區、銅鑼科學園區、國家衛生研究院及新竹科學園區外溢等員工子女就讀。

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鍾東錦指出，教育部說明預定設立實驗中學附近有其他高中、國小等，須考量未來招生問題，但事實上，竹南、頭份的學生多到沒有教室，都利用實驗教室或組合屋上課，以苗縣府目前的財政不容許蓋學校，只有中央才能協助解決。

因應未來就業人口子女上學需求，鍾東錦昨在縣務會議中指示教育處先進行實驗中學可行性評估，拿出明確數據，再透過立委協助與中央說明溝通，盼中央同意補助設立科學實驗中學。

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