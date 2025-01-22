春節遊苗栗 5場館推藝文活動

泰雅文化館設有溫泉煮蛋池、泡腳體驗區，適合全家出遊走春。 （泰雅文化館提供）

2025/01/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節連假何處去？苗栗縣內的客委會客家文化發展中心台灣客家文化館僅廿八日（除夕）休館，苗栗縣政府所屬三義木雕博物館、苗栗陶瓷農創園區、泰雅文化館及賽夏文物館也僅廿七、廿八日（小年夜、除夕）休館，其餘連假期間照常開館，各館都規劃展演活動，邀大家春遊苗栗。

台灣客家文化館於卅日到二月一日（年初二到初四），規劃「食福外送員」、「跌三烏打頭名」、「伯公祈福送發財金」、「百人畫平安燈」等年節應景活動，讓民眾可品嘗發糕、蘿蔔糕、紅源粄等客家小點，祈求來年發財、好運與平安。

請繼續往下閱讀...

客家文化館規劃百人畫平安燈

三義木雕博物館於新春期間規劃「匠心永續—黃紗榮創作展」及「蛇發蛇 GOOD—蛇年主題袖珍木雕展」。卅日到二月一日（年初二至年初四）邀請木雕師進駐，現場創作表演；卅一日、二月一日（年初三、初四），每日上、下午各辦理一場「木藝DIY體驗活動」。

陶瓷園區教陶板彩繪、手拉坯

苗栗陶瓷農創園區於廿九日至二月二日（年初一到初五）下午，分別邀請葉慧美、楊能傑、林惠貞、涂郁旋、劉秀英等陶藝老師到園區以陶板彩繪、手拉坯、手捏陶與民眾互動體驗。

泰雅文化館及賽夏文物館於廿九日到二月二日（年初一到初五）下午，安排原住民藝術團體、街頭藝人等進行薩克斯風演奏、吉他自彈自唱、舞蹈表演及歌曲演唱等。

此外，泰雅文化館及賽夏文物館周邊櫻花近期陸續綻放，是賞櫻好去處。另，泰雅文化館園區內設有溫泉煮蛋池、溫泉泡腳體驗區，園區旁也有WAKHUL親子公園，可以玩溜滑梯，溜滑索，適合全家出遊走春。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法