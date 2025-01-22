台灣國際科展開幕 29國、地區參與創新高

「台灣國際科學展覽會」昨開募，包括我國在內，共有29個國家或地區參與，創下歷年新高。（科教館提供）

2025/01/22 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕一年一度的「台灣國際科學展覽會」昨開幕，今年包括我國在內共廿九個國家或地區參與，創下歷年新高，教育部次長張廖萬堅表示，先前的PISA國際科學排名評比，台灣排名第四且分數優於OECD國家，顯示台灣學子的科研能力相當好，越來越多國家學生願意來台參與比賽，可藉此機會交流並擴展學生視野。

台灣國際科學展覽會今年邁入第廿三年，有來自美國、加拿大、瑞士、盧森堡、捷克、丹麥、羅馬尼亞、南韓、日本、新加坡、俄羅斯、印尼、巴基斯坦、伊朗、沙烏地阿拉伯、約旦、南非、義大利、巴西、墨西哥及澳門等共六百五十八位師生、二百三十三件優勝作品進入決賽，預計本週六頒獎。科教館除了融入台灣年節氛圍設計活動，也安排了走訪鶯歌陶博館及三峽老街的行程，讓國際師生體驗台灣文化。

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張廖萬堅表示，台灣的青年科學家們陸續在世界級科技展覽會大放異彩，去年參加十一項國際科學展覽會斬獲四金、三銀、五銅等十八個獎項，成績傲視國際，讓世界見證我國中等學校科學教育及科研實力，此次參與師生人數再創新高，顯示此展會已成亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

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