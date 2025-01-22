野保法修正三讀／獵捕野生動物 禁用獸鋏、爆裂物

立法院昨三讀通過野保法修正條文，將全面禁用獸鋏。（資料照）

2025/01/22 05:30

〔記者陳政宇、楊媛婷／台北報導〕為維護人道對待動物的普世價值，立法院會昨三讀通過「野生動物保育法修正案」，明定全面禁用獸鋏、炸藥及其他爆裂物獵捕野生動物，使用違法獵捕野生動物者，主管機關得逕予排除或拆除並銷毀。

農業部表示，「野保法」經修訂後，包括原住民族與農民在內的任何人，捕捉動物都一律不得使用獸鋏、炸藥與其他爆裂物，也增訂保育類野生動物逸失，飼主應有通報圍捕的責任，若由政府協助圍捕，其圍捕所需費用由飼主負擔，並加重未通報當地主管機關或未積極圍捕之罰則。

請繼續往下閱讀...

另非法獵捕所查獲之野生動物與其產製品及供犯罪或違規所用之獵具、藥品、器具、工作物、施工材料及所使用之機具，不論屬於何人所有都可沒收；至於山豬吊部分仍維持可以使用，農業部林保署副署長廖一光表示，該署已逐步推廣改良式獵具，盼可逐步取代山豬吊。

原民未經許可狩獵 均處行政罰

農業部指出，為落實司法院大法官釋字第八○三號解釋，原民獵捕活動之狩獵申請，應採多元彈性措施，修法增訂原民基於非營利自用得獵捕野生動物，及包含出生、除喪、慰喪等突發性狩獵需求可採備查制，為讓原民未經許可的狩獵行為得以全面除罪化，避免「王光祿事件」再度發生，獵捕一般類或保育類野生動物均處行政罰，免受刑事司法追訴，並保留首次不罰規定。

農業部表示，此次修法，也讓去年四月完成預告的「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」修正草案取得法源，並可望於明年首季公告施行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法