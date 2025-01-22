嘉義36校、台南256校災損 復建經費估1.7億

嘉義縣長翁章梁（前排左三）昨到大埔勘查災情。 （記者王善嬿攝）

2025/01/22 05:30

〔記者王善嬿、蔡宗勳、劉婉君、王姝琇／綜合報導〕嘉義縣大埔鄉昨凌晨零時十七分發生規模六．四地震，校園紛傳災情，包括大埔國民中小學等卅六校發生天花板輕鋼架毀損錯位、牆壁梁柱龜裂等災情，縣府教育處初估災損金額達三百至五百萬元。台南市則有二五六校受損，初步估計復建經費需要超過一億六八○萬元。

各校圍起警戒線 技師評估結構安全

嘉義縣府教育處表示，初步統計，大埔、水上、竹崎、中埔共有卅六校回報災情，如天花板輕鋼架損毀錯位、磁磚及水泥掉落、牆柱出現裂縫、圍牆隆起等，初估災損約三百至五百萬元，所幸昨起學校放寒假，未影響師生上課，牆柱有裂縫學校，將請專業技師評估結構安全，已請各校先行於危險區域圍起警戒線，以維安全。

請繼續往下閱讀...

嘉縣卅六所受災學校中，以震央附近的大埔國中小學最為嚴重，包括水塔水管破裂、樂齡教室天花板掉落、國小川堂地面龜裂、圍牆倒塌、柱面水泥掉落以及走廊地板隆起等情形，校方設置警戒線，並將找相關技師鑑定是否已危及建物安全。

太保市南新國小活動中心發生輕鋼架掉落、水塔水管斷裂；溪口鄉柳溝國小外牆磁磚剝落等。縣府教育處表示，整體災情狀況還不算很嚴重，但要求各校不能掉以輕心，儘速復原，以維護師生安全。

台南楠西、玉井4所國中小災情嚴重

截至昨天下午二時卅分止，南市統計共有二五六校受到大小不一的損害，包括校舍及圍牆毀損、門窗和鐵門軌道變形、輕鋼架天花板掉落、水塔傾倒及水管破裂等情況，以楠西國小、楠西國中、玉井國小、玉井國中等四所災損最嚴重，初步估計復建經費需要超過一億六八○萬元，其中，楠西國小禮堂輕鋼架倒塌全毀、校舍結構受損、牆面龜裂擠壓、屋頂護欄倒塌，災情慘重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法