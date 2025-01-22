規模6.4地震！嘉縣大埔落石掩路搶通 台南楠西15人受困獲救／卓揆勘災慰問居民 感謝警消救災

台南市楠西區民族路一五七巷民宅倒塌已貼出紅單。（記者王姝琇攝）

2025/01/22 05:30

〔記者蔡宗勳、劉婉君、王俊忠、王姝琇、陳文嬋、黃良傑／綜合報導〕昨日凌晨零時十七分，嘉義大埔發生規模六．四地震，國家警報響起，民眾驚呼搖好大，大埔多條道路因落石中斷，鄰近的台南楠西區發生民宅屋頂塌陷、玉井區一大樓傾斜、鋼筋外露，高雄也有水管爆裂致路面隆起漏水、甲仙、那瑪夏二區全區停電等災情，行政院長卓榮泰前往台南勘災時表示，無論立法院怎麼討論預算，政府為人民受天災應該有的安心措施，該做的一個都不會少，不會推卸責任。

地震發生後，嘉義大埔鄉多條道路因落石中斷，西興村三腳石部落一度成為孤島，約十戶五十人受困，已陸續搶通；包括大埔國民中小學等卅六所學校出現天花板、輕鋼架毀損及磁磚、水泥脫落等情事；地震也一度造成嘉縣九二八六戶停電、五二七戶停水，皆已恢復正常。縣長翁章梁表示，天佑嘉義，這次地震並無重大傷亡，災情也在可控制範圍，將協助學校、道路盡速復原。

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房屋崩裂 居民不敢回家睡覺

由於緊鄰嘉義大埔，台南楠西區成為重災區，民宅屋頂塌陷造成六男九女受困獲救，其中二男一女輕傷送醫，徐姓居民遭屋頂崩落石塊砸到頭破血流，縫六針才出院，屋內到處都還殘留血跡，令人怵目驚心，他說，突然天搖地動根本來不及逃，回到家才發現房子幾乎完全崩裂，無法整理，目前暫住兄長家。八十三歲婦人驚魂未定說，屋內物品東倒西歪，四周陷入黑暗，硬爬才摸黑逃出。陳姓居民說，當下水塔倒塌、水管破裂，目前仍無水可用，家具倒的倒、移位的移位，現在仍不敢回屋睡覺。

地震也造成玉井區一大樓傾斜、鋼筋外露，有廿六戶、四十九人疏散。卓榮泰昨前往台南勘災並慰問災民時表示，感謝工程人員及警消、軍警人員投入救災，雖然預算受到刪減，請大家放心，政府無論如何想方設法，都會讓公務人員在工作中得到應有的尊嚴和照顧。

高雄一男散播災情假照片送辦

高雄甲仙、那瑪夏全區共六九二三戶停電，台電以饋線轉供電應變；大寮區大寮路自來水管幹線爆裂致路面隆起漏水，水公司以焊接修補管線。此外，昨天凌晨地震不久，竟有人蓄意造假散布高雄市三民區的地震災情照片，警方昨成立專案小組，鎖定散播假照片的謝男查緝到案，依刑法「恐嚇公眾罪」移送法辦。

嘉義縣大埔鄉西興村三腳石道路坍方搶通。 （嘉義縣政府提供）

台南楠西區民族路一間民宅倒塌，消防人員破門救出一對夫妻與一名幼兒，夫妻流血輕傷送醫。 （台南消防局提供）

國軍出動協助災民清理家園。 （記者王姝琇攝）

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