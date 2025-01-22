嘉義6.4強震 台南楠西民宅塌

台南市玉井區1棟6層樓華廈梁柱嚴重毀損倒塌，住戶在睡夢中被震醒，26戶49名住戶疏散（圖：南市工務局提供）

2025/01/22 05:30

極淺層地震 全台有感

〔記者／綜合報導〕農曆年前不平靜，昨天凌晨零時十七分，嘉義大埔發生規模六．四的極淺層地震，全台有感，震央周邊最大震度「六弱」，全台四十四人受傷，台南市楠西區發生民宅倒塌，高雄、台東、嘉義也傳出災情，所幸無人死亡，中央氣象署預估，未來數日內仍有可能出現規模五以上餘震，呼籲民眾做好防震準備。

氣象署：數日內恐有規模5以上餘震

昨天地震發生後七．九秒，中央氣象署即發布國家級警報，中台灣、南台灣震度達四級，北台灣二級。震央所在的嘉義大埔多條道路因落石中斷，西興村三腳石部落一度成為孤島，約十戶五十人受困，全縣卅六所學校出現磁磚、水泥脫落。台南楠西民宅屋頂塌陷，六男九女獲救送醫；玉井區一華廈傾斜，廿六戶、四十九人疏散。高雄甲仙、那瑪夏約七千戶停電，大寮區大寮路自來水管幹線爆裂。

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大埔強震跟六十一年前的白河大地震位置接近，台大地質系名譽教授陳文山認為，接近六十年的地震週期，兩起地震可能起因於同一條盲斷層；中央氣象署地震測報中心主任吳健富解釋，這次大埔地震發生的位置地質破碎，過去就是大小地震活躍的區域。

此外，吳健富指出，地震發生後頭一小時內至少八次餘震，且截至昨天上午九時卅分，計有十五個顯著有感地震、四十個小區域地震，雖餘震數量逐漸減少，但規模仍維持在三．三以上，不排除未來數日內仍有規模五以上餘震發生，民眾務必做好防震準備。

台南市楠西區楠西國小校舍結構受損，3樓禮堂天花板輕鋼架掉落，散落滿地。（記者劉婉君攝）

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