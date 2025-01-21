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    吉安國中闢人行道 4月中完工

    花蓮縣吉安國中週邊建實體人行道，並利用校地退縮空間設置三公尺綠帶。（吉安鄉公所提供）

    花蓮縣吉安國中週邊建實體人行道，並利用校地退縮空間設置三公尺綠帶。（吉安鄉公所提供）

    2025/01/21 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安國中周邊校門圍牆與車道相距僅一公尺，學生上下課時被迫與車爭道相當危險，吉安鄉公所爭取中央經費挹注，斥資一千六百多萬新建實體人行道，並利用校地退縮空間設置三公尺綠帶，增加緩衝區域，工程預計今年四月中完工。

    吉安鄉公所指出，位在慶豐村的吉安國中周邊校門圍牆與車道相距僅一公尺，師生上下學時需與車輛爭道，存在極大安全隱患，經鄉公所爭取交通部補助一千四百多萬餘元，自籌配合款二百七十多萬元，去年十二月展開「吉安國中人行道改造工程」。

    鄉公所建設課長吳印浴說，人行道改造計劃內容規劃將校地退縮四至五公尺，新設一九三公尺實體型人行道及七十四公尺標線型人行道，並設置約三公尺寬綠帶，保留既有大樹，增強人行道與車道間緩衝區域，同時改善標誌標線、改建圍牆、升級周邊交通設施，工程預計四月完工。

    鄉長游淑貞說，人行道改造工程不僅解決當地多年來安全隱患，也提升校園與社區整體環境；新增通透式圍牆設計，結合油桐花圖案，不僅美化校園，也為社區增添活力。吉安國中校長留啟民說，多年來學生每天在車輛間行走的危險場景令人憂心，感謝鄉公所聽見家長的心聲。

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