方便旅客 花蓮市推店家友善廁所

花蓮市公所與店家攜手，一同推出友善廁所地圖。（記者王錦義攝）

2025/01/21 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區逛街行人多卻苦無公共廁所，市公所與店家攜手推出友善廁所地圖，無償提供民眾及旅客使用。市長魏嘉彥說，考量每逢假日或旅遊旺季公共廁所供不應求問題，推動店家免費讓旅客使用廁所，打造更健全、便利的觀光城市。

多家在地業者提供服務

市公所指出，市中心友善廁所地圖已推出數年，已有在地店家如Salt Lick火車頭、萊迦 Lega 早午餐、黑何子仙草專職舖、花間水舞茶饌、Arbay 阿貝廚坊、Oops"驚奇咖啡、巨匠電腦美語及酷礦冰淇淋等店家，友善廁所也提供線上查詢服務，只要搜尋關鍵字「花蓮市友善廁所」，就有花蓮地圖標示出合作店家。

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友善廁所合作目的在於打造更便利的城市環境。市公所指出，每月都會提供一千元清潔費給合作店家，若有市區店家想合作，每年十一月中旬後可關注花蓮市公所官網，將提供詳細資料參考，一同為花蓮建立友善旅遊環境。

店家門口貼友善廁所標誌

市長魏嘉彥說，農曆新年即將到來，許多花蓮市民將回家過年，也有許多外縣市朋友來花蓮觀光，市公所團隊提醒民眾及旅客，若有內急需求，可以到合作店家借用廁所，讓大家在新春假期有更美好的旅遊體驗，也希望在地店家多與公所團隊合作，一同打造更友善的觀光城市。

花蓮市區受限沒有公有地蓋公廁，從二○一三年開始，市公所就推動友善廁所，為了方便民眾辨識，會在大門口前貼上友善廁所標誌，民眾可免費使用。業者說，市區來往人潮不少，店裡常有來詢問借廁所的路人，能理解內急的不便讓人困擾，配合市公所政策，也希望使用者能維持乾淨。

花蓮市公所與店家攜手，無償提供民眾及旅客使用廁所。（花蓮市公所提供）

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