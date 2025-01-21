太平山林鐵併案 中里站轉乘蹦蹦車

宜蘭縣太平山森林鐵路規劃復駛，同時評估將鳩之澤溫泉等知名景點，納入促參方向推動。（記者游明金攝）

2025/01/21 05:30

整合平地、山地線 優先推動山地線 鳩之澤等景點納入促參評估

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林鐵路復駛出現重大進展！行政院請縣政府將平地線與山地線兩案可行性整合修正成一案，再報交通部審查，並以台鐵五結中里車站作為轉乘林鐵蹦蹦車轉乘車站。平地線與山地線改以天送埤為分界點，以山地線優先推動，同時評估將太平山莊、鳩之澤等景點，納入促參方向推動。

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以天送埤分界 平地11站、山地8站

宜蘭縣政府規劃太平山林鐵復駛，二○二二年與二○二三年分別提出平地線、山地線可行性研究送交通部、農業部審查。依據縣府規劃，平地線有十一站、三十六公里，從羅東火車站到土場，經費一二七億元；山地線八站、十．五公里，從土場至太平山，經費五十九億元。

平地線以蹦蹦車為主，山地線則是以蹦蹦車加纜車，會有纜車拉到見晴步道與鳩之澤溫泉，再接太平山蹦蹦車，軌距七六二ＭＭ，並以羅東火車站做為蹦蹦車轉乘站。

平地蹦蹦車為主 山地線再加纜車

行政院上個月召開「研商太平山森林鐵路復甦路線規劃及觀光鐵道發展會議」，由政委陳金德主持並作成多項決議，與原本規劃不同。太平山林鐵可行性研究維持山地線及平地線兩線但合併成一案，避免不同部會審查結果產生落差，請縣府將兩案修正整合、分段推動，後續由交通部統籌審查事宜。

軌距評估改為與台鐵同為1067ＭＭ

此外，考量未來旅客搭乘高鐵、台鐵到宜蘭，再轉乘太平山森林鐵路的便利性，林鐵軌距評估改為與台鐵相同的一○六七ＭＭ軌距，以利銜接，並以中里車站取代羅東火車站作為蹦蹦車轉乘車站。

路線規劃則改成羅東至天送埤為平地線，羅東林業文化園區因被指定登錄為「文化景觀」，林鐵決定不進入園區；天送埤到太平山為山地線，山地線較具觀光效益，列為第一階段優先推動。

對於太平山林鐵，財政部確認採促參方式辦理具法律可行性，可考慮以有償ＢＯＴ或其他促參模式推動。會中建議為提供廠商參與促參意願，太平山莊、鳩之澤溫泉、清水地熱園區等均為熱門景點，可一併納入促參評估的可行性，吸引投資。

宜蘭縣太平山森林鐵路規劃復駛，於五結中里車站連接蹦蹦車。（記者游明金攝）

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