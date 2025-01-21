《台北過好年—生活篇》年菜三少一多 過年健康吃

2025/01/21 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕農曆春節將至，家家戶戶準備豐盛年菜，營養師指出，掌握少油、少糖、少鹽、多纖維四原則，並控制每餐進食份量，以水果取代高熱量零食，過年開心吃也能減少身體負擔。營養師提醒，切勿抱持「過年大吃，年後再減」的補償心態，過年期間仍應注意飲食。

掌握少油少糖少鹽多纖維

台北市立聯合醫院仁愛院區營養師崔文馨表示，過年期間用餐不宜「先喝湯」，因為年菜湯品多含油脂及勾芡，熱量偏高，較佳的方式是先吃蔬菜，增加飽足感後再吃肉類，最後再攝取澱粉。若要喝湯，則以清湯為佳，且每餐以一小碗為限，特別是佛跳牆等勾芡湯品。

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零食部分，崔文馨建議，盡量不要整包放在手邊，可拿取一次食用份量。另也應避免吃飽後立即坐下，可散步走動。

少油建議選擇脂肪含量較低的海鮮、牛肉、雞肉、魚肉等食材，取代豬腳、東坡肉等高脂肪食物。烹調方式以蒸、煮、涼拌等取代油炸、糖醋、勾芡等，解凍後的湯品可將上層浮油去除。

少糖以新鮮水果取代果乾、零食、糖果等，一般民眾建議每餐水果攝取量以一個拳頭大小為限，一天約三份；糖尿病患者則建議一天攝取一至兩份水果，並於餐間食用。米糕、八寶芋泥等多含油脂或糖分，應減少攝取。

少鹽盡量以天然食材取代高鹽、高油的加工食品，如香腸、獅子頭、醃漬食品等，減少喝湯及使用醬汁。多纖維是增加膳食纖維攝取，可增加飽足感，維持腸道健康。建議年菜中可準備兩至三道蔬菜，如韭菜、長年菜、髮菜等。

崔文馨表示，年後若想調整飲食，可採清淡飲食，若年後出現血糖、血脂過高等問題，須進一步諮詢醫師或營養師。

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