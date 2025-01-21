《台北過好年—生活篇》春節防疫門診 逾百院所開設

北市春節各大醫院門診休診表

2025/01/21 05:30

除夕至初三 醫院大多停診 初四起逐步恢復正常

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕農曆春節期間仍為流感及COVID-19等呼吸道傳染病流行期，台北市十九家急救責任醫院及一一七家診所自一月廿七日（小年夜）至二月二日（大年初五）期間，分時段開設八八六診次防疫門診，均有提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務。

請繼續往下閱讀...

11座運動中心 初二起開放

而春節期間台北市十一座運動中心（中正除外），自一月卅日起開放；台北田徑場及台北體育館一樓桌球室於一月卅一日至二月二日限定時段開放免費使用；各堤內及河濱公園開放式運動場地，春節期間照常開放。

一月廿九日（初一）、卅日（初二）醫院開診數較少，二月一日（初四）起各醫院門診逐步恢復正常服務量。民眾如有類流感症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等，可先使用新冠家用快篩檢測，並於就醫時告知快篩結果，六十五歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群，若檢測結果為陽性，請儘速洽防疫門診就醫評估，以及時取得口服抗病毒藥物治療。

若出現需緊急就醫症狀，如呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、意識改變等危險徵兆，應儘速撥打一一九就醫。衛生局呼籲，已有呼吸道症狀者，如至室內人潮密集處、醫院、診所及長照機構等高感染風險場所時，建議配戴口罩、落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施。

春節期間台北市防疫門診及社區藥局服務資訊，可至衛生局官網「台北市春節醫療專區」查詢；亦可撥打一九九九或一九二二詢問。

市民會員春節入場 加碼5Ｕ幣

此外，為鼓勵市民維持運動好習慣，「U-Sport台北樂運動」市民會員於一月廿七日至二月二日期間，至台北市合作公民營運動場館入場運動，即可再獲加碼五Ｕ幣。

體育局說，中正運動中心春節期間整修，萬華運動中心逢歲修自小年夜至初一閉館，其餘松山、信義、大安、中山、大同、文山、南港、內湖、士林、北投運動中心均於除夕、初一全天休館，初二至初五早上八點至下午四點營業。另台北田徑場、台北體育館於小年夜至初二暫停開放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法