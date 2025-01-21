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    桃園取締夜間噪音車 21輛超標開罰

    環保局加強執行「靜桃專案」，本月16日至18日晚間與警察局、監理站組成聯合稽查小組取締噪音車輛。（環保局提供）

    環保局加強執行「靜桃專案」，本月16日至18日晚間與警察局、監理站組成聯合稽查小組取締噪音車輛。（環保局提供）

    2025/01/21 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府環保局加強執行「靜桃專案」，本月十六日至十八日晚間與警察局、監理站組成聯合稽查小組，共出動六十人設置稽查點，聯合執行寒假取締改裝噪音車勤務，總計攔查四十三輛疑似噪音車輛，其中經現場檢測有廿一輛車輛噪音超標，依噪音管制法進行告發並限期改善，共開罰六萬三三○○元；此次未認證排氣管查緝行動也查獲九輛噪音車，另依道路交通管理處罰條例開罰共八一○○元。

    環保局表示，寒假期間將持續針對夜間噪音車行駛熱點、各大夜景區和跑山熱點加強稽查，桃園市環保局於去年十二月卅日舉辦的第七次「基北北桃環保交流合作平台」會議中，分享靜桃專案執行週年的成果，並與基隆、台北、新北市共同提案，向中央建議修訂第五至六期車的原地機動車輛噪音管制標準、訂定夜間機動車輛噪音管制標準及提高裁處金額等議題，並決議共同於寒假期間擴大聯合辦理夜間攔查噪音車輛。

    環保局表示，為遏止噪音車擾民問題，持續執行環警監聯合攔檢，截至去年十二月卅一日止共檢驗五六八六件、噪音超標告發案件數共三○一六件，告發率達五十三％，裁罰金額達八二八萬元。

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