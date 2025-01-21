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    一校一性別友善廁所 桃園4成國中小建置

    桃園區桃園國小打造性別友善廁所。（桃園國小提供）

    桃園區桃園國小打造性別友善廁所。（桃園國小提供）

    2025/01/21 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動每校至少設置一處性別友善廁所，全市二五五家國中、小目前建置率約四成。桃園國小全新啟用的校園廁所，就將性別友善廁所納入，校長楊雅真表示，性別友善廁所的設立，不僅是對學生日常需求的回應，更是學校推動平等與尊重價值觀的具體行動。

    楊雅真表示，此次工程改建走過一甲子的文昌樓一到三樓廁所，位於一樓的性別友善廁所，強調平等、尊重與溫馨關懷，兼具站立式小便斗、蹲式及坐式馬桶，並以隔間保護隱私，為了讓學生清楚辨別裡頭是小便斗，還是蹲或坐式馬桶。

    楊雅真說，校方也運用校本創客課程的雷雕技術，設計製作標示牌，同時將動手作的Maker精神落實在生活中，考量不同年級學生的身高，啟用後還重新調整小便斗高度。此外，桃園國小兒童樂團有廿多年歷史，年年代表桃園市參加全國賽，因此一樓廁所也運用音符、鋼琴圖案打造成音樂風格，二樓、三樓廁所則分別以藝廊、閱讀風格呈現。

    教育局表示，持續鼓勵學校規劃每校至少設置一處性別友善廁所，而教育局也預計於四年內，透過桃園市廁所修繕等相關改善計畫及教育部推動公立國民中、小學老舊廁所整修工程計畫逐年推動，並配合性平教育課程，教導學生性別友善廁所使用觀念，消除學生如廁疑慮。

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