校園米其林爭霸賽 桃園宋屋國小摘金牌

宋屋國小奪得「米其林金質獎」的金牌菜色營養午餐。（記者李容萍攝）

2025/01/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕全國中小學今天起放寒假，平鎮區宋屋國小昨在結業式將獲得桃園市首屆午餐在地食材健康吃「校園米其林美食爭霸賽」的金牌菜色，供應給全校師生，讓大家吃得不亦樂乎。曾在市議會力倡舉辦比賽的市議員王珮毓到校分享說，宋屋國小的「金牌菜單」已成為許多學校詢問度最高的營養午餐菜單。

宋屋國小校長桂景星表示，這項米其林美食爭霸賽有四十所高中、國中及小學組隊參加，包括外訂餐盒學校五所、午餐委外學校十四所及自辦午餐學校廿一所；宋屋國小榮獲「米其林金質獎」的菜單，有魩魚麴好香飯、客家桂筍典藏肉、吮指茶油金瓜蛋、五彩西蘭花、清心藕香燉雞湯，是所有隊伍裡結合最多桃園在地食材特色的菜單，由營養師黃秀琪、主廚吳軍翰共同研發。

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黃秀琪說，金牌菜單非常符合在地食材原則，桃園從高山到海洋有很多食材，菜單內的食材有復興區椴木香菇、大溪區桂竹筍和黑木耳、八德區紅小番茄、龍潭區苦茶油、新屋區魩仔魚及觀音區的蓮藕、米、麴及南瓜等，食材口感濃郁、也清香四溢。

王珮毓表示，桃園有豐富的在地食材，希望市府教育、農業和衛生局大力推動做為營養午餐菜單，將在地食材融入營養午餐菜色中，宋屋國小用心將在地食材做成營養午餐，讓孩子了解食農教育，好的菜單也要讓其他學校分享，讓更多小朋友吃到並更加認識在地食材的好。

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