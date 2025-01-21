藝術家設計 屏東七座漁港變浪漫

沿山185雙層巴士北線行經高樹鄉銀獅農莊彩帽鳳梨田。（屏東縣府提供）

2025/01/21 05:30

〔記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府串聯七座漁港打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，即日起至二月十六日閃耀登場，攜手藝術家設計創意，透過不同造型燈飾與夜間光環境營造，成為海岸線上的愛戀之光，歡迎民眾前往拍照打卡。

沿山185雙層巴士25日啟航

此外，屏東沿山一八五雙層巴士遊程今年主題為「蛇來運轉一八五」，將於二十五日啟航，縣長周春米昨天體驗搭乘，為遊客開箱沿途風光，邀請國人到屏東從嶄新視角欣賞沿山公路的壯麗景色與在地文化。

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屏縣沿海鄉鎮漁港各有人文與地景特色，縣府透過藝術家依各漁港特色巧手設計當地海岸的獨特美景；來自恆春木工藝師楊宗熏，巧妙地將五千兩百支廢棄玻璃啤酒瓶與銀合歡木材結合，在山海漁港創作出「喚曖歸巢」的作品，表達漁民家人對於安然回家的渴望與幸福團圓的期待；在紅柴坑漁港則以雙心框輪廓，搭配一三一四支綠色酒瓶，呈現「一生一世」的作品，許願愛情幸福相隨、永恆一生。

枋寮及楓港漁港的燈飾由設計師張軒豪策劃，在枋寮情人橋打造丘比特的花花世界，讓人彷彿置身花海；楓港漁港以獨特的海天一線景觀，展現出燈組四種顏色的層次感；後灣漁港的設計概念汲取自原住民藝術家雷恩，「排灣情語」融入排灣族的梔子花、鹿及蝴蝶等文化元素；水利村漁港的燈飾作品「粉紅泡泡」透過愛心造景增添夢幻氛圍；琉球新漁港運用投影技術，生動呈現悠游的魚群與海龜，在夜空中展現海洋之美。

屏縣府指出，活動期間與漁港裝置合影，於二月十三日前將照片上傳文化處官方臉書貼文，就有機會在情人節當天抽價值萬元的幸福對戒。

紅柴坑漁港雙心框搭配綠色酒瓶，呈現「一生一世」作品。（記者蔡宗憲攝）

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