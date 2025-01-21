人車不爭道 墾丁大街人行空間改善

墾丁大街人行環境新風貌完工，農曆春節假期不再人車爭道。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/21 05:30

標線型人行道有綠色標線 加上鋪面、號誌等工程 展現新風貌

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區去年受到不少網路負面訊息抨擊，屏東縣府陸續展開多項改善策略，為提供更好的人行空間，在墾丁大街內設置標線型人行道，昨天一．五公里完工，明顯的綠色標線，春節期間可望改善人車爭道險況，恆春鎮公所也將擬定完善的攤販自治條例，提升大街服務品質。

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墾丁大街每逢假日常因人潮密集須實施交通管制措施，縮減車道或管制車輛通行，外側車道常因店家裝卸貨物與遊客消費行為被占用，然而夜間遊客僅能行走在外側車道，要與車輛爭道，影響安全與觀光遊憩品質。

恆春公所、鎮代會 研擬攤販自治條例

屏東警方指出，墾丁大街暑期夜間人流量達二萬至三萬人次，平日尖峰時段可達三千兩百人次，假日超過四千六百人次，現有道路配置為雙向四車道，兩側僅設有水溝、電箱及燈桿等設施空間，未設有可供行人通行空間，成為行人安全隱患。

1.5公里完工 農曆年後繼續施工

屏縣府表示，大街完工的一．五公里標線型人行道及車道鋪面改善、號誌等工程，明顯的綠色標線，明顯區隔遊客及提醒車輛，逛街更安心，目前完成夏都飯店至墾丁青年活動中心路段，年後進行墾丁青年活動中心至福華飯店路段，四月「台灣祭」活動，墾丁大街將呈現不一樣的面貌。

此外，恆春鎮公所及鎮代會也正在研擬攤販自治條例，包括攤位數量、二房東占用公地擺攤及收費不一等問題，未來條例實施後都會獲得改善，將有助於墾丁大街整體消費形象的提升。

初一至初四 實施人車分流管制

春節假期間，墾丁大街一月二十九日（初一）至二月一日（初四），每日十八時至二十二時，於墾丁大街實施「人車分流管制」；台二十六線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台二十六線繼續南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路至墾丁牌樓左轉接台二十六線繼續往北；墾丁大街南北兩端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街。

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