年假易塞景點 雲縣無人機監控

春節連假期間，北港朝天宮周邊道路將管制為徒步區，禁止車輛進入。（記者黃淑莉攝）

2025/01/21 05:30

交通隊將透過智慧交通中心機動調撥 籲利用接駁車、替代道路

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節連假長達九天，雲林縣警察局昨天公布春節縣境各大景點、主要道路及國道交流道等交通疏導及管制措施，尤其北港朝天宮周邊巷道，年初一至初五管制為行人徒步區，禁止車輛進入，提醒民眾多利用接駁車、替代道路，交通隊將運用無人機監控交通，透過智慧交通中心遠端操作路口號誌，以應對突發狀況。

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縣警局長李建民指出，春節假期間，雲林縣以台十九線北港市區、台三線古坑綠色隧道、高鐵雲林站前道路以及古坑草嶺隧道前最易塞車，縣警局已規劃相關交管措施。

北港朝天宮周邊巷道 徒步區車禁入

其中，台十九線北港市區段，因前往朝天宮、武德宮參香祈福人車流量大，請駕駛人盡量改道，朝天宮周邊道路在大年初一至初五早上八點至下午六點管制為人行徒步區，車輛可停在市區外圍第一停車場、高灘地停車場，步行或搭乘北港環境接駁公車前往朝天宮。

草嶺櫻花季及例假日 開3條接駁車

台三線古坑綠色隧道，年初一至初五往古坑方向路肩禁止停車；草嶺櫻花季春節期間及例假日有三條接駁車，因草嶺地區山路狹窄，建議利用草嶺第一停車場、第二停車場，避免違規停車造成壅塞；另草嶺包括雲二二○之一線、草嶺隧道口至青山坪農場及九芎神木全線，實施單向或雙向禁止停車管制。

高鐵站車輛分流 停車場半小時免費

高鐵雲林站春節假期每天上午八點至晚上十點實施車輛分流，所有進站車輛需右轉站前東路再迴轉進入，建議接送車輛利用站內收費停車場三十分鐘內免費停車。

警方提醒，春節期間國道多處交流道實施交通管制，一月三十一日及二月一日（初三、初四）下午一至六點，高速公路北上匝道高乘載管制，僅允許三人以上小型車及特定車輛進入；一月三十一日至二月二日（初三至初五）每天上午十點至下午六點，封閉國一虎尾交流道北上匝道，建議改道一四五乙線及台一線等。

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