彰化大村公墓闢光電場 說明會無共識

2025/01/21 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉第十四公墓即將開闢為光電場，已由能源公司得標，業者昨天第五度舉辦發電系統標租案說明會，村民表達拒絕建場的聲音，由於公所已跟業者簽約，若無法履約，勢必面臨龐大的賠償，公所表示將繼續溝通。

公所：無法履約將賠償

大村鄉第十四公墓位在平和村，約八．四公頃，能源公司將設置九千五百四十片太陽能光電模組，設置容量為四千三百八十八KW，系統建蔽率約廿五．五六％。業者說明場址和系統建置規劃，將朝向符合鄉公所要求，升高太陽能發電系統模組，做為綠能停車場，並做好水保和環境綠美化。

請繼續往下閱讀...

平和村長賴居林說，此工程總價四千多萬元，一年繳給公所租金才八十四萬元，「這是什麼合約？」為了每年八十四萬元租金，公所出賣土地所有權廿年，如果拿來蓋花園、森林公園，可以吸引遊客，拿來種電無異於「殺雞取卵」，好處業者占盡，居民平白失去一塊可利用的荒地。

但也有支持種電的林姓民眾表示，這裡是公墓用地，交給業者蓋光電，等於交給他們維護。

鄉長賴志銘指出，已和業者簽約，若公所違約，勢必面臨業者的求償，將來訴訟又要付律師費，公所根本沒錢，希望業者跟村民持續溝通，不要變成村民、業者、公所三輸的局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法