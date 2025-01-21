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    犬貓認養 彰化送終身免費疫苗

    彰化縣動防所推認養不棄養，呼籲民眾落實結紮與寵物登記，不棄養，共同打造友善的動物環境。（記者張聰秋攝）

    彰化縣動防所推認養不棄養，呼籲民眾落實結紮與寵物登記，不棄養，共同打造友善的動物環境。（記者張聰秋攝）

    2025/01/21 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕為推廣「認養不棄養」理念，彰化縣動物防疫所推出「流浪犬貓免費認養」活動，凡年滿十八歲且無虐待或傷害動物等違反動保法紀錄的民眾，攜帶身分證，即可至彰化縣流浪狗中途之家免費認養「毛小孩」，並可獲得價值近六千元的「嫁妝」，幫助新手飼主輕鬆上手。

    事前電洽 帶身分證即可認養

    此活動主打「給我一個不離不棄的家」，強調認養代替購買，成功認養的犬貓可獲得防疫所準備的「嫁妝」，內容包含多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記及免費絕育服務，還有牽繩、罐頭、碗、洗毛精等實用飼養用品，讓毛小孩回家即可享完善照顧。

    動物防疫所表示，近年來持續推廣認養活動，每年都有新的流浪犬貓等待溫暖的家，今年再加碼推出「寵物健康護照計畫」，終身免費，包含每年一次的多價混合疫苗、狂犬病疫苗及基礎血液檢查，減輕飼主負擔，確保毛小孩健康。

    彰化縣流浪狗中途之家位於芬園鄉大彰路一段八七五巷內，開放領養時間為週一至週四上午十點至十二點、下午二點至四點。民眾可提前來電洽詢，或透過動防所官網了解更多資訊。

    芬園中途之家 184隻犬貓找新家

    「流浪動物零安樂死」政策於二○一七年正式上路，雖然是動保運動的一大里程碑，但有關於流浪動物的問題仍有待解決。目前縣內流浪狗中途之家內可供民眾認養的犬貓有一八四隻，歡迎民眾來當浪浪的「拔拔麻麻」，動防所呼籲民眾落實寵物結紮與登記，不棄養，共同打造友善的動物環境，讓每隻毛小孩都能擁有溫暖的家。

    彰化縣動防所推認養不棄養。（動防所提供）

    彰化縣動防所推認養不棄養。（動防所提供）

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