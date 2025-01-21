南投信義羅娜部落灌溉系統 月底啟用

南投信義鄉羅娜地區的灌溉系統即將啟用，可提供當地穩定的灌溉用水。（農田水利署提供）

2025/01/21 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕南投縣信義鄉羅娜村是全國最大的原民部落，當地居民以務農為主，但缺乏穩定灌溉用水，隨各地水利會改制為農業部農田水利署後，可跨區規劃灌溉系統，農水署去年底在該區域建造大型蓄水池並設置配水池、鋪設輸水管線，將於一月底啟用，預計可供應一百五十公頃農地用水。

平均海拔高度逾900公尺 取水困難

羅娜村主要種植葡萄、敏豆、甜椒、高麗菜等，農水署表示，當地雖鄰近水源，但位於平均海拔高度超過九百公尺的山區，農民取水困難，每到冬季枯水期，常會面臨水源不穩定的困境，造成需搶水、私設管路自行取水、管路凌亂、維護困難等問題。

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為解決相關問題，農水署調查當地水源、地形、作物等特性，多次召開協調會議整合當地重要權益人意見，也逐步取得工程用地，如信義鄉提供的蓄水池用地，當地村長與在地農民協調取得配水設施用地等；在多方協調下，制定羅娜地區灌溉系統工程計畫。

提升水源調蓄 解決150公頃農地用水

農水署表示，該工程自筆石溪設置取水設施，興建二座各二千噸及一千八百噸的蓄水池，並串接活化既有七百噸蓄水池，總計蓄水空間可達四千五百噸，提升灌溉水源調蓄能力，並配置八十二處配水池及一萬公尺輸水管線，將水送至每塊農田，解決一百五十公頃農地、一百廿戶農民長期灌溉缺水問題。

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