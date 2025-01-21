南投3旅遊軸線 走春避開塞車時段

國道三號南投縣各交流道北上匝道，春節初三、初四下午一點至傍晚六點實施高承載管制。（記者張協昇攝）

2025/01/21 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕春節連假九天將展開，南投警方公布溪頭、合歡山、日月潭三大旅遊軸線易壅塞路段，提醒用路人避開各路段的壅塞時段，多利用替代道路，並配合周邊道路交管疏運措施，避免塞車壞了遊興。

景點停車達8成 提醒改往他處

警方表示，今年春節連假，溪頭、合歡山及日月潭三大旅遊軸線預估將吸引眾多民眾前往遊憩，其中，溪頭線，上午九時至下午二時易壅塞路段為台三線竹山交流道至集山路與保甲路口、一五一線溪頭自然教育園區附近（往溪頭）及竹山紫南宮周邊道路；上午十一時至傍晚六時易壅塞路段為一五一線鹿谷市區、保甲路至竹山交流道；合歡山及清境線，上午九時至下午二時易壅塞路段為台十四甲線清境至武嶺；日月潭線，上午十時至下午五時易壅塞路段為九龍路口、水社、向山、伊達邵。

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上述三景點，民眾若是當天往返，建議於易壅塞時段開始前進入，住宿民眾則可於易壅塞時段結束後抵達，以避開車潮，警方將在各景點停車達八成時，透過警察廣播電台、路側資訊可變標誌等管道，提醒用路人考慮改往其他景點旅遊。

國三名間、國六愛蘭 2處交流道易塞

此外，國道三號名間交流道於上午十時至十二時，台三線名間交流道至名間鄉市區（南下）易壅塞；下午三時至晚間七時，反方向（北上）較壅塞。國道六號愛蘭交流道，上午九時至下午二時，台十四線愛蘭交流道至埔里鎮愛蘭橋三岔路口（往埔里方向）易壅易；下午三時至晚間七時，反方向（往國姓方向）也容易壅塞。

警方指出，埔里、日月潭、國姓走國六往台中方向若遇車流回堵，可下舊正交流道行駛台三線北上，或沿北岸路銜接台六十三線中投公路，以避開車潮，另提醒民眾，一月三十一日（初三）及二月一日（初四）下午一時至六時，國道三號南投縣各交流道北上匝道實施高承載管制，每輛車須乘坐至少三人才放行。

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