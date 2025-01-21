新北某公幼爆懲罰遲到 叫孩童撐牆

2025/01/21 05:30

〔記者羅國嘉、董冠怡／新北報導〕新北市某國中附設幼兒園遭家長質疑，有學童疑似遲到被處罰撐牆，過程長達十分鐘，若幼童支撐不住，教保員就坐在幼童腿上。教育局昨天稽查，發現A班級去年底曾針對晚到孩童施行「小牛推車」活動，但僅有一次；撐體活動是否強制施行或老師是否跨坐學生身上，將調查釐清。

有民眾在社群平台爆料，指該園所對幼童實施不當管教，表訂上午八點卅分遲到，某班卻規定八點十分以後算遲到，要求遲到幼童做撐牆倒立或小牛推車等動作，需撐完四首兒歌時間、約十分鐘，期間僅短暫休息一分鐘；若孩子撐不下去，教保員會坐在幼童腿上。

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校方表示，經了解，教保員希望孩子早點到校，因此用體能活動吸引孩子，並非體罰，也沒有針對晚到的幼童，但家長認為是處罰，已經調整。

教育局指出，A班級為鼓勵幼生準時到班，去年十二月曾針對晚到孩童施行「小牛推車」活動，但僅有一次，與家長討論後立即停止；民眾陳情的B班級今年一月體能課實施撐牆，屬於大肌肉活動一環，操作時間最長三分鐘，間隔休息時間是否不足或操作失當，將請學校提出檢討報告，若確認不當管教屬實，將嚴懲行為人最重六十萬元，且終身不得擔任教保員，幼兒園最重裁罰六萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。

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