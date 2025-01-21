林口往八里 新北A3計畫道路明年完工

新北市長侯友宜（中）視察A3計畫道路工程。 （記者羅國嘉攝）

2025/01/21 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府規劃A3計畫道路，改善往返林口、八里交通問題。市長侯友宜昨視察說，A3計畫道路是一○五市道先期工程，預計二○二六年一月完工，希望一○五市道今年底開工，將新闢雙向四車道高架橋，包含兩處環道設計，可舒緩陡坡與連續髮夾彎，打通交通瓶頸，目標二○三○年完工。

雙向4車道 2.2公尺寬人行空間

侯友宜指出，林口有國際AI+智慧園區、百貨商場、國際媒體園區等大型開發案，人口從最初七萬人攀升到十三萬人，為解決林口往八里道路狹窄問題，市府闢建A3計畫道路，全長二．一三公里，起點為林口高爾夫球場北側、終點為文化北路及中華路岔路口，預計明年一月完成，完工後打造雙向四車道及二．二公尺寬的人行空間。

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新建工程處副處長李仲昀表示，A3計畫道路陸續完成擋土牆、滯洪地、排水溝、民生管線、道路附屬設施、瀝青鋪面等，進度三十二．八％；一○五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程已提報國土管理署，預計今年底工程決標、二○三○年完工。

南勢國中新建校舍 一階8月完工

另外，因應林口區人口增長，既有的林口、佳林、崇林三所國中供不應求，市府二○二三年啟動南勢國中新建校舍工程，耗資約十七億元，提供卅六間普通教室、幼兒園、公共托育、托老中心等設施。第一階段的行政大樓、七年級教室、體育館地下一層、校門、家長接送區等，預計今年八月完工，整體工程將於明年十一月竣工。

新工處長簡必琦說，南勢國中設計融入林口在地記憶，以紅磚和茶園意象呈現校舍特色，並設置梯田地景公園與通學廊道，興建社福大樓，滿足在地多元需求。

教育局長張明文表示，南勢國中今年九月開學將招收七年級十二班，預計三年內完成全年級招生，並新設公共化幼兒園八班。

A3計畫道路是一○五市道先期工程，預計明年一月完工。（記者羅國嘉攝）

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