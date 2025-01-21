春節交通資訊 新北交通局提供懶人包

新北市交通違規罰單應到案日於春節期間，且應到案地點為該交通事件裁決處者，繳費期限可順延至2月3日上班日。圖為新北市街景。（記者董冠怡攝）

2025/01/21 05:30

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕農曆春節快到了，新北市府交通局彙整春節連假的交通懶人包，包含國道匝道管制、風景區及廟宇的大眾運輸、新北燈會及平溪天燈節等活動的交通資訊，詳情到交通局網站查詢。

交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，廿九日至卅一日的每天清晨五點至中午十二點，國道五號石碇及坪林南向入口匝道封閉，建議往宜蘭方向的駕駛人避開封閉時段或改走台九線；從廿九日至二月二日的每天○點至清晨五點，國道全面暫停收費。

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交通局運輸管理科長林詩欽表示，從瑞芳火車站搭車到九份老街，固定路線車資是二二○元，廿二日至二月二日調整為白天二六○元、夜間二八○元，除了瑞芳至九份、金瓜石，以及烏來區等特定路線有固定金額費率，其餘地區都是按春節加成，按表再加收卅元。

交通局提醒，新北燈會從二月一日至十六日將於新北大都會公園舉辦，呼籲民眾搭乘公車、捷運到「捷運三重站」前往賞燈，省去尋找車位的麻煩。

此外，新北大眾捷運公司推出「拼版祈福集章明信片」走春活動，民眾即日起搭乘新北捷運可蒐集環狀線「景平站」、「景安站」、「幸福站」與安坑輕軌「安康站」四個指定站點的專屬印章，完成拼版後可兌換「平安幸福安康」手作祈福明信片，限量五千張。

另外，如果交通違規罰單的應到案日在春節的九天連假內，應到案地點為新北市交通事件裁決處，繳費期限可順延至二月三日，也可到超商櫃台或透過街口支付、嗶嗶繳等電子支付。

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