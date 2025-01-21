淡水天元宮賞夜櫻 1/22登場

去年「花見櫻花季」花開盛況。 （資料照，記者董冠怡攝）

2025/01/21 05:30

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕農曆春節也是賞櫻的時節，新北市綠美化環境景觀處指出，配合春節連假，「花見櫻花季」夜間賞櫻活動提前於廿二日至二月二日在淡水區無極天元宮登場，除了夜櫻點燈，也提供油紙傘、燈籠供民眾拍照，週末也有DIY工作坊、走讀小旅行，民眾可在春節走春、賞櫻兼祈福，好運一整年。

吉野櫻花期 估落在3月初

景觀處長林俊德表示，天元宮的櫻花主要有兩個品種，分別是後山的三色櫻、天壇周圍的吉野櫻，三色櫻是不同品種的櫻花嫁接而成，有桃紅、粉紅、白色的三種漸層顏色，花期約從一月下旬至二月中旬；吉野櫻的花期估計落在三月初至三月中，天候會影響花期。

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23日 袖舞流櫻光雕秀

他說，天元宮的三色櫻在每年初春時綻放，往年都配合農曆春節舉行夜間賞櫻，今年提前於一月底過年，目前花況僅開約一成，預計二月初才會盛開，廿二日（週三）是搶先體驗場，傍晚五點試點燈至晚上八點，呈現五彩繽紛的浪漫美景；廿三日也舉辦唯一一場「袖舞流櫻」光雕秀啟動儀式，邀請青年舞者張寶心、光雕團隊「天衍」進行水袖表演、光影互動展演。

景觀處也推薦必看的亮點，包含「櫻之光屋」，充滿濃厚的日式復古風情，彷彿穿越時光隧道；「櫻の散策」走讀活動，廿二日中午十二點開放報名，可漫步櫻花大道，享用結合淡水漁會特製吻仔魚鮮醬的「櫻花餐」等，活動及報名詳情可到「新北蒔花好綻—花見櫻花季」官網，或臉書粉專「賞花快報」查詢。

市府交通局交通安全科代理科長李淑惠提醒，前往天元宮可搭乘台北捷運至淡水站，轉乘八六六、八七五、八七六、八七七公車及賞櫻專車，也可乘坐淡海輕軌在淡金北新站下車，至福德宮站轉搭上述路線車輛。

新北感溫祭 集章3枚抽機票

另外，冬季適合泡湯，市府觀光旅遊局表示，「新北感溫祭」即日起至三月二日辦理，活動期間前往配合的溫泉業者住宿或泡湯，可獲得集章卡一張與印章一枚，去其他合作店家消費滿一百元可獲得另一枚印章，集滿三枚即可抽獎，有機會抽中日本大阪來回機票、天籟和風雙人平日客房住宿券等禮物，詳情到新北市觀光旅遊網查詢。

農曆春節將至，許多業者推出「超值福袋」，新北市府消費者保護官抽查發現，環球購物中心板橋車站店、林口A9店、新北中和店所販售的福袋，有資訊缺漏，未標示商品中獎機率等缺失，已要求業者立即改善。

天元宮三色櫻因今年過年提早二週，目前花況僅開一成。 （新北景觀處提供）

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