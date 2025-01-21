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    歸仁仁壽宮蛇年歲錢 年初一起發放

    歸仁區仁壽宮「乙巳蛇」平安歲錢亮相，將於大年初一開始發放。 （記者吳俊鋒攝）

    歸仁區仁壽宮「乙巳蛇」平安歲錢亮相，將於大年初一開始發放。 （記者吳俊鋒攝）

    2025/01/21 05:30

    〔記者吳俊鋒、劉婉君／台南報導〕農曆春節期間，知名的歸仁區仁壽宮推出深受歡迎的生肖主題平安歲錢，「乙巳蛇」已公開亮相，應景又討喜，大年初一至初四發放，限量五千份。

    主祀保生大帝的仁壽宮，是當地信仰中心，香火鼎盛，廟方從二○二○年開始製作銅板造型的平安歲錢，首版為庚子鼠，深獲好評，限量推出。仁壽宮管理委員會總幹事陳英裕表示，鼠為十二生肖新的循環起點，因此選定二○二○開始特製應景的歲錢，發放給前來走春的信眾。

    陳英裕指出，平安歲錢除了保生大帝神像之外，翻面為生肖雕刻，迄今已有庚子鼠、辛丑牛、壬寅虎、癸卯兔、甲辰龍，到這次的乙巳蛇，已掀起收藏熱潮。

    永康凌霄寶殿武龍宮 擲筊求發財金

    永康凌霄寶殿武龍宮除了大年初一至十五日有擲筊求取發財金，每天供應滷麵及平安紅圓，讓民眾吃平安；初一至十二日還有競筊PK活動，獎品為TOYOTA YC酷動版休旅車。每年的「玉皇上帝祝嘏賜福大典」，都吸引上千人聚集，依古禮跪拜祈福，參與的民眾擠滿廟前廣場，場面浩大，主委王大明表示，今年廟方擴大民眾團拜的空間，希望讓更多人可以參加，儀式將於正月初八深夜十一時開始，儀式後將分送圓滿壽桃給民眾，為大家添福壽。

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