下營年貨大街 拚現金獎最高3600

2025/01/21 05:30

〔記者楊金城／下營報導〕迎接農曆新年到來，下營年貨大街從一月廿八日（除夕）到二月一日（年初四）將在上帝廟廟前大街舉辦，加碼「嘶開好運」抽獎刺激買氣，有現金紅包和伴手禮，最大獎現金三六○○元。

上帝廟前 除夕開鑼

下營年貨大街是第三年舉辦，由下營區公所無償提供廟前大街中山路封街舉辦，打造屬於下營的年貨大街，約有百家特色攤位。

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下營區長李宗翰指出，年貨大街有傳統的年貨店、豐富節慶食品、伴手禮、紀念品及創意手作市集，還有各式各樣美食小吃，藉由年貨大街帶來滿滿的過年氛圍，並帶動下營區觀光、增加商機。

另為刺激買氣，下營年貨大街特別以「現金獎」作為誘因，民眾至攤商消費、不限金額可獲得橘、藍、黃色的集章券，集滿二張不同顏色的集章券，即可至現場服務台抽獎箱抽一張刮刮卡，現場刮好禮，現刮現領。

現金獎有三六○○元三名、一八○○元二名、六○○元五名、超商獎券五十元卅名，另有下營特別伴手禮獎十名。

下營區公所指出，會同警察、消防及環保單位審查年貨大街活動企劃，要求主辦廠商落實確保交通、消防、環境衛生和公共安全，歡迎民眾到下營年貨大街享受購物樂趣，也到玄天上帝廟走春祈福。

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