歷經15次招標 北門蚵寮、保吉聯合活動中心啟用

台南北門蚵寮、保吉里盛產蚵仔，新活動中心的圖騰招牌用2顆牡蠣連結呈現，別有意義。（記者楊金城攝）

2025/01/21 05:30

〔記者楊金城／北門報導〕北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心新建工程招標十五次才得以施工，又再二次變更工程設計、四次工程驗收，工期從一年變成三年完工，昨天終於舉辦啟用儀式，地方喜事；北門區現有八座里、漁民活動中心，只剩玉港里尚無活動中心規劃。南市六四九里，現有卅里無活動中心。

市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、北門區長林建男等人為蚵寮、保吉聯合活動中心剪綵，禮成後提供在地美食虱目魚碗粿、魚丸湯與鄉親一起品嘗，慶祝入厝的喜悅。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，聯合活動中心竣工啟用，真的很不簡單，工程流標十四次後才能發包興建，提供里民集會、學習、休閒使用，聯絡鄉里感情，打造幸福台南。

二度變更設計 工期變3年

蚵寮、保吉里聯合活動中心基地就在蚵寮漁港旁，鄰近保安宮及社區住宅，由內政部前瞻計畫補助及市府自籌興建經費，最後共斥資二八○○萬完工。包含禮堂、音響室、廁所等空間規劃，並配合在地景觀造景，符合銀級綠建築標章，二○二一年十一月開工後，為改善地基，先停工進行變更工程，將地基墊高避免淹水，內部又二次變更，直到去年二月完工、十一月通過驗收。

將再斥資600萬元興建廚房

林建男指出，當地盛產蚵仔，活動中心的圖騰招牌用二顆牡蠣連結呈現，別具意義，未來將再斥資六○○萬元興建廚房。

姜淋煌說，全市有六四九里，現有六二三座活動中心，仍有十六區卅里尚無活動中心，其中黃偉哲任內推動六十三座活動中心新建，興建中有十六座，蚵寮、保吉活動中心是第十九座完工啟用，東區東門圍下聯合活動中心將在廿四日啟用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法