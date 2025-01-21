《高雄》鳳山古城殘蹟 三砲台牆體完成修補

鳳山古城殘蹟修復暨景觀改善工程，文化局已完成「平成砲台」修復，燈光串聯照亮牆體。（記者陳文嬋攝）

2025/01/21 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山今年建城二三六年，高雄市投入近三千萬元，推動古城殘蹟修復暨景觀改善工程，已先完成三座砲台牆體修補，東便門、東福橋將於元宵節過後進行修復，整體工程預計今年七月完工。

鳳山古蹟文化資產豐富，文化局已完成鳳儀書院、鳳山龍山寺修復，原日本海軍鳳山無線電信所目前整修中，預計明年底開放，黃埔新村一百多間眷舍已修復一半，開放以住代護形成眷村文創聚落，文化局持續爭取中央經費整修中。

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尤以清代鳳山縣城殘蹟留存訓風、澄瀾、平成三座砲台，還有東便門、東福橋及舊橋墩，文化局考量古城殘蹟老舊，爭取到文化部經費近三千萬元，推動高雄市市定古蹟鳳山縣城殘蹟修復暨景觀改善工程。

文化局表示，主要進行牆面修補，填補咾咕石及地坪修補，橋體抽換腐壞木料，以及燈光、景觀改善，並換新欄杆更堅固、安全。

文化局配合鳳山光之季到元宵節，趕工提前完成三座砲台牆體修補，並營造光環境，東便門、東福橋將於燈會結束後，進行古蹟修復，整體工程預計今年七月完工。

文化局說，屆時景觀改善將展現新風貌，民眾可登上砲台瞭望景觀，並透過文史導覽解說，一覽清代軍事與城防建築特色。

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