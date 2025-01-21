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    《高雄》「綠之丘」超夯 捷運「高雄車站」運量增27％

    台鐵高雄車站「雲朵天棚」已成為高雄人氣景點。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站「雲朵天棚」已成為高雄人氣景點。（記者王榮祥攝）

    2025/01/21 05:30

    〔記者王榮祥、陳文嬋、黃良傑／高雄報導〕台鐵高雄車站雲朵天棚去年十二月底啟用後，瞬間成為人氣景點，共構的高雄捷運R11高雄車站站也受惠，一月以來平均每天運量較去年同期大增二成七，研判不少民眾專程搭捷運來逛天棚。

    「雲朵天棚」啟用 火車站屋頂賞景夯

    高雄車站天棚取名「高雄綠之丘」，東西向跨距六百六十公尺、南北向跨距三百四十公尺，種植以台灣原生種植物為主的灌木地被卅一萬餘株，總面積約一萬六千餘平方公尺。去年十二月廿八日天棚啟用後，「站在火車站屋頂上」看城市風景成為高雄最夯活動，吸引市民登頂嘗鮮。

    前往天棚除搭乘台鐵列車外，最方便且省力的方式，就是搭高雄捷運在R11高雄車站站下車。

    高捷統計，今年至一月十九日止，R11高雄車站站每日平均運量一萬四七二二人次，與去年同期一萬一五五四人次相較，大幅增加二成七。高捷指出，與台鐵高雄車站共構的高雄車站站，因轉乘效益，長期位居高雄捷運各站第二高。

    台鐵鳳山火車站牴觸戶搬遷開拆

    此外，台鐵鳳山火車站周邊最後牴觸戶終於完成搬遷，市府地政局昨天出動怪手開拆，預計今年中打通曹謹路，同步完成汽、機車臨停接送區，改善爭道、違停亂象。

    高雄市交通局成功爭取到內政部五千萬元補助，將與鴻海合作，利用AI人工智慧及視覺語言模型，先針對四十個易肇事路口，藉由道路安全資料整合平台，將道路事故、路況、標誌等檢測資料導入決策，減少車禍事故。

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