《高雄》冬日遊樂園週六登場 小朋友免費

寒假開始，小朋友開心領到「吉伊卡哇」小提燈。（高雄市教育局提供）

2025/01/21 05:30

新增10項遊樂設施 「吉伊卡哇」同日亮相

〔記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕今年高雄燈會「冬日遊樂園」將於一月廿五日至二月十六日展開，昨天由市長陳其邁與小朋友一起開箱，共有廿五項設施，比去年多了十項，讓小朋友免費一次玩得夠。

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延續去年「黃色小鴨」狂吸九百萬人次熱潮，市府今年請來日本超人氣「吉伊卡哇」，並攜手台灣港務公司將旅運中心旁高雄港十六至十八號碼頭，化身歡樂碼頭樂園。

新春期間高雄訂房已達8成

今年高雄冬日遊樂園設置廿五項設施，其中，動力機械有十六座，含六座新增，都是從國外引進，包括電音之旅、漫遊巴黎、礦山火車、王牌空戰、旋轉飛機、冰雪海盜船；另有大型氣墊五座、二至六歲的幼兒氣墊四座。

陳其邁表示，過年期間北部濕冷，歡迎民眾來溫暖的高雄，新春期間高雄訂房已達八成，大家手腳要快。

遊園券活動前一小時限量發2千張

高雄冬日遊樂園開放時間為一月廿五日至二月十六日（除夕休園），統統免費進場，平常日開放下午三至六點一場，週五至週日及年假期間，增加下午六至九點的星光場，並提醒遊園券於活動前一小時在現場發放，每場發兩千張給小朋友。

國小結業式 學童領「吉伊卡哇」提燈

外界矚目的巨型「吉伊卡哇」將於廿五日正式亮相，水上、陸上都有相關設置，尺寸與黃色小鴨差不多，將規劃放在愛河灣碼頭。

交通局提醒民眾多利用公共運輸，搭捷運可於中央公園站或鹽埕埔站下車，步行十至十五分鐘抵達；或搭輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站或旅運中心站下車。

此外，寒假正式開始，高雄市各國小昨天結業式，每位學童都領到「吉伊卡哇」小提燈和陳其邁的蛇年開運小紅包。

高雄「冬日遊樂園」週六登場，氣墊樂園是小朋友的最愛。（記者李惠洲攝）

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