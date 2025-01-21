為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》冬日遊樂園週六登場 小朋友免費

    寒假開始，小朋友開心領到「吉伊卡哇」小提燈。（高雄市教育局提供）

    寒假開始，小朋友開心領到「吉伊卡哇」小提燈。（高雄市教育局提供）

    2025/01/21 05:30

    新增10項遊樂設施 「吉伊卡哇」同日亮相

    〔記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕今年高雄燈會「冬日遊樂園」將於一月廿五日至二月十六日展開，昨天由市長陳其邁與小朋友一起開箱，共有廿五項設施，比去年多了十項，讓小朋友免費一次玩得夠。

    延續去年「黃色小鴨」狂吸九百萬人次熱潮，市府今年請來日本超人氣「吉伊卡哇」，並攜手台灣港務公司將旅運中心旁高雄港十六至十八號碼頭，化身歡樂碼頭樂園。

    新春期間高雄訂房已達8成

    今年高雄冬日遊樂園設置廿五項設施，其中，動力機械有十六座，含六座新增，都是從國外引進，包括電音之旅、漫遊巴黎、礦山火車、王牌空戰、旋轉飛機、冰雪海盜船；另有大型氣墊五座、二至六歲的幼兒氣墊四座。

    陳其邁表示，過年期間北部濕冷，歡迎民眾來溫暖的高雄，新春期間高雄訂房已達八成，大家手腳要快。

    遊園券活動前一小時限量發2千張

    高雄冬日遊樂園開放時間為一月廿五日至二月十六日（除夕休園），統統免費進場，平常日開放下午三至六點一場，週五至週日及年假期間，增加下午六至九點的星光場，並提醒遊園券於活動前一小時在現場發放，每場發兩千張給小朋友。

    國小結業式 學童領「吉伊卡哇」提燈

    外界矚目的巨型「吉伊卡哇」將於廿五日正式亮相，水上、陸上都有相關設置，尺寸與黃色小鴨差不多，將規劃放在愛河灣碼頭。

    交通局提醒民眾多利用公共運輸，搭捷運可於中央公園站或鹽埕埔站下車，步行十至十五分鐘抵達；或搭輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站或旅運中心站下車。

    此外，寒假正式開始，高雄市各國小昨天結業式，每位學童都領到「吉伊卡哇」小提燈和陳其邁的蛇年開運小紅包。

    高雄「冬日遊樂園」週六登場，氣墊樂園是小朋友的最愛。（記者李惠洲攝）

    高雄「冬日遊樂園」週六登場，氣墊樂園是小朋友的最愛。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播