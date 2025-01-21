太陽能電池轉換率逾31% 我研發成功

中研院攜手國內頂尖學者組成下世代太陽能電池研發團隊，歷經2年成功開發轉換率超過31%的下世代太陽能電池元件，比目前市售的24%轉換率高出3成。（中研院提供）

2025/01/21 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院攜手國內頂尖學者組成下世代太陽能電池研發團隊，經二年成功開發轉換率逾卅一％的太陽能電池元件，團隊未來目標將投入降低材料成本等研發，團隊也坦言，受立院刪凍預算影響，士氣大受打擊、非常低落。

太陽能光電是我國能源轉型重要關鍵，中研院和成大、清大、明志科大等學者共組團隊，成功研發光電轉換效率達卅一．五％的下世代（疊層式鈣鈦礦／矽基）太陽能電池元件，中研院指出，太陽能發電裝置需要大面積土地，透過新技術，可提高單位面積的裝置容量與發電量，緩解增加太陽能發電量對土地需求壓力。

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鈣鈦礦、矽晶疊層 突破關鍵技術

中研院進一步指出，目前市售的矽基太陽能電池最高轉換效率約為廿二到廿四％，這次研發疊層式太陽能電池以鈣鈦礦上層吸收矽晶無法吸收的光子，其餘光子再由下層矽晶吸收，藉此增加轉換效率，研究團隊突破幾項關鍵的連接層技術，成功將鈣鈦礦薄膜疊層在矽基電池上並降低介面損耗，完成小面積的二端點電池元件製作。

中研院關鍵議題研究中心研究員郭宗枋表示，該研究成果證明我國在堆疊式太陽能電池技術具自主研發製造能力，未來將進一步優化製程，並開發可量產規模製造方法；研發雖有關鍵突破，關鍵議題研究中心主任李超煌表示，科學家為國投入研究，卻遭立院刪凍經費，士氣大受打擊，許多年輕研究人員已對國內環境失去信心，恐更難留才。

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