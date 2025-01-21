氣候通膨 家戶支出增逾8千元

綠色和平昨日發布「氣候通膨對家庭支出的影響分析」報告，指近3年氣候通膨已讓每個家庭多支出超過8千元。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/21 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕氣候變遷除讓氣溫升高，也可能成為推高通膨的因素之一。綠色和平昨日發布「氣候通膨對家庭支出的影響分析」報告，指出近三年因氣候變遷讓每家戶因蔬果漲價、電費支出增加逾八千元，呼籲政府盡快提出氣候通膨經濟影響評估、擴大淨零投資政策；環境部表示，氣候變遷勢必會影響到物價，但是否成為物價上漲的主因，需有更多研究長期觀察，討論相關數據必須謹慎。

綠色和平籲政府提出對策

綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，台灣自二○二二年起已連續三年CPI（消費者物價指數）突破二％，家庭生活成本不斷攀升。該研究根據過去三年行政院主計總處每月公布的「物價變動概況」資料，篩選出蔬果受天氣事件影響的月份和漲幅比例，並將漲幅數字與一般家庭每月平均消費支出八萬元相乘，計算出近三年因氣候事件所導致的蔬果價格上漲，共讓一般家庭支出額外增加七四八五元。

請繼續往下閱讀...

方君維說明，居住類的氣候通膨支出，則以內政部資料全台家庭平均居住面積四十．一坪，設定一個家庭中裝設五台變頻冷氣，每小時耗電○．六四度、其中兩台冷氣會輪流運轉，並透過經濟部的冷氣時數資料，發現近三年冷氣時數增加十四％，相當於一年約增加二六九小時，估算家庭電費支出多增加約九九四元。

綠色和平呼籲，總統府氣候變遷對策委員會應將氣候通膨列為重要議程討論，並要求政府盡快提出氣候通膨經濟影響評估，並借鏡澳洲「未來澳洲製造法」、日本「GX法案」，擴大企業與民眾參與再生能源，加速台灣能源轉型。

環境部：需更多數據與觀察

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，氣候變遷衝擊氣溫與糧食生產，勢必會對物價產生影響，但討論到氣候通膨時，需有更多數據和研究長期觀察，才能佐證氣候變遷是導致物價上漲主因。以家庭每月消費支出八萬元、平均居住面積四十．一坪做為假設前提，可能無法反映大多數家庭的現況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法