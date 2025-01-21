大學學測》社會內容多元 需耐心讀題

學測最後一科考社會，全中教評論教師團隊表示，今年總字數1.36萬字，再創新高。（全中教提供）

2025/01/21 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲、林承鴻、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導〕學測最後一科考社會，高中教師認為，不少題目以跨科方式出現，必須具備三科知識並細心閱讀資料，才能判斷正確答案。題目內容多元，國際時事如日美軍演、敘利亞政府垮台都入題，也有探討玉山的台灣地形題，公民更是放入AI影響生活議題，補教估公民較易，但史地較難。

結合史地公民知識 跨科題占比四分之一

全中教教師團隊分析，社會科總字數再創新高，今年約一．三六萬字，內容則著重台灣本土特色，考題從台語歌曲「青蚵嫂」探討產業風險到地緣政治，凸顯地理位置的重要性。

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全教會教師團隊表示，跨科題占比四分之一，其中AI題強調科技與法律衍生的問題及影響，結合社會脈動。

大考中心副主任黃璀娟說明，公民考題納入科技發展融合人文反思的概念，第四十三至四十六題對AI廣泛運用提出反思，也有融合社會關注議題如第三題不在籍投票、第四題招聘薪資透明化等，整體而言雖有長文題組，但考題不難，估中間偏易。

台中一中王姓考生指出，今年「背多分」型的題目不多，只要讀過課本，多能答出答案，但多數題目的敘述長，考生要能有耐心讀完下判斷，寫到後面有一度恍神。高雄道明高中陳姓考生表示，有一題要考生畫出玉山主峰在等高線圖上的位置，題目設計有趣。北市南港高中自然組徐同學認為題目中規中矩，比模考簡單，大約有三分之一的人都提早交卷。

台大醫明年採計 社會考題預期將更難

「學習王科技．勝選學習顧問」評論教師群李威立、李偉和羅文表示，今年社會考題，公民中間偏易，但地理和歷史較去年難，估五標與去年相近，頂標十三級分、前標十二級分、均標十級分、後標八級分均與去年相同，底標七級分（去年六級分）。而台大醫學系明年擬採計社會科成績，可預期社會科的考題將更難、更靈活。

114大學學測第三天，考生考完最後ㄧ堂步出考場時，神情輕鬆許多。（記者方賓照攝）

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