大學學測》數Ｂ混合題比數A難 5標與去年相近

學測首節考數學B，全中教評論教師團隊表示，與以往數B混合題比較，今年相對精彩，且比今年數A混合題更困難，對數B學生不利。 （全中教提供）

2025/01/21 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、林承鴻、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導〕大學學測昨考數學Ｂ，教師團體和補教老師多認為，今年考題比去年難，甚至混合題比今年數Ａ還難，對數Ｂ考生不利，幸好也出了兩題數Ｂ的專屬考題，估五標和去年相近。

闈內高中教師認為，今年難中易的題量分配適當，具鑑別度。而全中教表示，混合題是閱讀理解問題，不但跨單元也有難度，比今年數Ａ混合題更難，對數Ｂ學生不利，但若能依題目的順序處理，應可解題。

請繼續往下閱讀...

「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師林名揚表示，數Ｂ比去年難，且受到自然組跨考生人數占比逾半的影響，預估五標與去年相近，頂標估十二級分、前標九級分、後標四級分、底標三級分均與去年相同，僅均標估提高一級分為七級分。

難中易題量分配適當 題目貼近生活

林名揚認為考題貼近生活，以素養題為例，單選第四題抽獎活動，提供四種水果公仔當獎品，每次抽獎可得一個公仔，每種款式被抽中的機率相等，某甲決定抽獎四次，要考生回答「恰」抽到三種不同款式公仔的機率；第十三題和選擇停車位有關，要考生算出至少有一個空位的機率是多少，貼近現代人的停車困擾。

部分考題與課本形式接近 答題很舒服

台北市高中數學科教師群認為，部分考題與課本形式接近，寫起來「很舒服」。全教會新竹女中老師楊伯軒表示考題友善，生活化題型增加，有助學生重拾數學信心，創新題如第七題提到單點透視法結合柱體繪圖，挑戰學生的空間想像力和幾何應用能力，則是老師不易命題的主題。

台中一中賴姓同學指出，題目多考觀念應用，計算量少，甚至多選題不少題目幾乎不必計算，只要觀念清楚就可以直接答題，題目有鑑別度。北市中崙高中自然組王同學也說，不用特別學也會寫。高雄鳳山高中考生吳銘杰認為整體偏易，印象最深的是非選擇題有考到紫外線的UVI輻射量題組，感覺滿有趣的。

114大學學測第三天，考生考完最後ㄧ堂步出考場時，神情輕鬆許多。（記者方賓照攝）

大學學測數學B、社會五標預估表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法