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    大學學測》數A難 門檻降 56級分 有望上醫學系

    114年大學學測第三天，考生考完最後ㄧ堂步出考場時，神情輕鬆許多。 （記者方賓照攝）

    114年大學學測第三天，考生考完最後ㄧ堂步出考場時，神情輕鬆許多。 （記者方賓照攝）

    2025/01/21 05:30

    〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕今年學測三天試程昨落幕，各科系落點門檻是考生接續的關注焦點，「學習王科技．勝選學習顧問」升學輔導專家指出，今年數學Ａ考題較難，估計有採計到該科的科系，門檻分數可能略降，預估台大國企、資工、電機等較去年略降一級分，不過台大醫、陽明醫則持平，鼓勵成績接近者可勇於嘗試，選填這些科系。

    「學習王科技．勝選學習顧問」升學輔導首席顧問李振瑋分析，今年國文與英文成績和去年比較變動不大；數學Ａ因為今年比較難，得較高級分的人數會減少一些；數學Ｂ則不會有太大變動；自然均標人數會稍減少，頂標、前標也不變，重點在採計到數學Ａ的科系門檻可能略有變動。

    第一類組方面，台大法律財法組採計數學Ｂ，故分數變動不大，門檻維持五十七級分；台大國企因採計數學Ａ，門檻降到五十六級分；而台大財金和會計因採計國英數Ａ，估門檻較去年低一些為四十二級分。

    台大資管從去年56級分降至55級分

    二類組的部分同樣受數學Ａ影響，採計三科的台大電機、台大資工估落在四十三至四十四級分、採計四科的台大資管可能從去年五十六級分降至五十五級分。不過搭上AI題材的台大材料與台大機械估與去年差不多，分別為四十二級分、四十一級分。

    檢視學習歷程檔案 多關注時事

    三類組來說變動不大，台大醫估門檻五十九級分，五十八級分的同學可嘗試；陽明交大醫也估五十九級分，五十八、五十七級分的同學都可試試；如果只要醫科不在意學校，五十六級分就可挑戰。牙醫部分，北醫牙門檻估五十七級分，公費醫門檻則估五十五級分。

    李振瑋建議，考完學測後，可趁空閒時間檢視自己的歷程檔案，也應多關注重要時事，文法商學群的同學可注意中美貿易戰、聯準會降息等；自然組同學可關注諾貝爾獎物理化學生物議題。

    拍試卷上傳 最重處分取消應試資格

    此外，今年學測英文科爆出考生拍攝試卷，還上傳到社群平台的重大違規，大考中心主任張新仁強調，此舉已嚴重違反多項試場規則，將提請考試委員會進行審議，最重將取消考試資格，也提醒未來的考生切勿以身試法。

    114年學測補教預估熱門科系門檻

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    「學習王科技．勝選學習顧問」升學輔導首席顧問李振瑋分析今年學測落點。（記者林曉雲攝）

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