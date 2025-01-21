台灣幼兒肌力 顯著低於荷蘭

2025/01/21 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學幼兒保育系大四學生進行學前幼兒功能性肌力表現研究，發現台灣五至六歲幼童的八項功能性肌肉力量表現，明顯低於荷蘭同齡幼兒。幼保系助理教授許紋華分析，這和台灣家長太寵幼童，上學幫忙背書包、提餐袋，在家不讓他們學習做家事有關，除夕大掃除正是帶領小朋友提升肌力的最好時機。

弘光科大幼保系助理教授許紋華與物理治療系副教授黃維彬，共同指導幼保系大四學生呂瑜軒等研究「學前幼兒功能性肌力表現：以中部三所幼兒園為例」專題，獲得全校多元專題製作計畫競賽簡報組跨域專題第一名。

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學生到中部三所幼兒園為一○五名幼童進行功能性肌力測量，包括上手投擲、下手投擲、胸前投擲、立定跳遠、坐站卅秒次數、舉放箱子、橫向上下、樓梯等測試，發現台灣五歲幼兒在八項功能性肌肉力量上的表現，明顯低於荷蘭同齡幼兒，差距最大的是胸前投擲和舉放箱子。

到了六歲，台灣幼兒在下手投擲和立定跳遠上略優於荷蘭，但其他指標仍明顯落後，如上手投擲、胸前投擲，分別只有荷蘭的六十二．四二％和七十八．五○％。尤其在肌耐力和全身協調能力方面存在明顯差距。

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