外埔安定國小 拓寬校門獲補助

立委蔡其昌爭取教育部全額補助進行安定國小校門等整修工程，以拓寬校門、縮小圓環，讓大型車輛更容易進出。（記者歐素美攝）

2025/01/21 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕外埔區安定國小校門狹小、前庭地面龜裂，危及學生上下學安全，立委蔡其昌向教育部爭取四八七萬元經費重建，預計三月下旬完工；后里區公安路沿線溝渠，年久失修，砌石護岸崩裂、土堤遭水流侵蝕，危及民宅和農地，並造成后里國中學生上下學與車爭道，十分危險，立委楊瓊瓔協調農田水利署負擔五二五萬元修復經費改善，預計五月底動工，工期約二個月。

蔡其昌、施志昌爭取487萬

安定國小校長利佳龍說，該校校門圍牆老舊，屋瓦及磁磚剝落，校門因狹窄，致中巴車輛難以進出，圓環周圍植物遮擋視線，加上地基凹陷，更為孩子們的活動安全帶來隱患，感謝蔡其昌立委和施志昌議員協助爭取教育部全額補助近五百萬元進行整修工程，以拓寬校門、縮小圓環，讓大型車輛更容易進出，同時整修前庭地面，以提升孩子們在校活動的安全性。

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后里區中和里長陳水波指出，公安路溝渠多為早期施作的砌石護岸，部分渠道僅有土堤，長期侵蝕導致崩塌，由於公安路是后里國中的通學要道，路幅狹窄、車流量大，學生上下學只能與車輛爭道，險象環生。

經立委楊瓊瓔服務處協調，農田水利署台中管理處同意負擔設施經費，台中市政府養護工程處則承擔相關工程，改善長度約三五○公尺，經費約五二五萬元。

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