清水鰲峰山陽光草坪蓋遊戲場 地方反彈

清水鰲峰山陽光草坪，部分已被圍起來進行施工。 （記者歐素美攝）

2025/01/21 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕市府動工在清水鰲峰山陽光草坪興建谷溜遊戲場，地方居民最近發起連署「守護陽光草坪」行動，在地立委蔡其昌呼籲市府傾聽民意，台中市議長張清照也提醒市府兼顧建設與生態，並尊重地方意見；建設局表示，谷溜遊戲場設在陽光草坪東側，遊戲場面積三五○○平方公尺，將保留六十八％的草地及所有大樹。

居民發起連署「守護陽光草坪」行動

清水民眾最近發起「守護陽光草坪」行動指出，清水鰲峰山公園已有遊戲場，為何還要再做遊戲場，還蓋在漂亮的草皮休憩區，強調草皮區有很多長者運動，也是親子曬太陽休憩好地方。

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蔡其昌說，最近他接到許多民眾陳情，希望不要破壞陽光草坪，期盼市府傾聽民意！鰲峰山是海線人共同的記憶，市府應更全面蒐集意見、傾聽民意，讓建設與自然生態共融。

蔡其昌指出，鰲峰山已存在既有的兒童遊戲設施區域，市府增建時若能集中設置，為鰲峰山留下一片陽光草坪，或許更符合地方多數人的需求與效益；為地方帶來建設固然是好事，但市府應傾聽民意、了解地方民眾真正的期待，將遊樂設施增建於最適當的區域，而非肆意破壞鰲峰山最後一塊草坪綠地。

建設局︰保留68％草地及所有大樹

議長張清照說，了解民眾想要親近大自然與綠地的需求與心聲，經與建設局溝通，建設局強調「谷溜遊戲場」是建在利用率低的斜坡空間，其他原本利用率高的綠地與大樹都會全數保留。

建設局表示，鰲峰山公園是具指標性的共融公園，在鰲峰山公園設置谷溜遊戲場，將以全齡化的公園打造「全國最多溜滑梯」的設施，完工之後不僅為鰲峰山公園注入更多活力與樂趣，也將成為吸引居民與遊客的全新亮點，規劃時即曾辦理地方說明會。

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