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    首頁　>　生活

    台中市花山櫻人氣高 議員︰別硬種

    2025/01/21 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕山櫻花是台中市花，加上櫻花浪漫氛圍極有人氣，多年來，市府也積極選種櫻花，因市區氣候不適合，屢有種櫻不成憾事，市議員楊典忠強調，「十年樹木、百年樹人」，盼市府不要只短視追種人氣花種或因「市花」硬種，應「因地制宜」、適「材」適所，讓城市有不同的風景；但議員陳俞融則認為，既是市花市府就應參考成功經驗復育，不是直接移植。

    議員︰參考成功經驗非移植

    根據建設局初步統計，台中市目前約有七千餘株各式櫻花，多年前因賞櫻熱吹進台中，民眾瘋追櫻、種櫻，連植樹節贈苗也不時有人送山櫻花苗，但城市環境及氣候不同，不少櫻花最後多淪落枯死、不開花、移植甚至最後被移除等下場。

    楊典忠指出，山櫻花或其他櫻花樹多需氣溫夠冷的地區才能長得好，可惜多數人不清楚硬種，近來市政公園的櫻花被移植也證明不適合的地點硬種都沒有好下場，市府不應偏離專業反一頭熱追隨人氣決定樹種選種。

    建設局︰選在郊區或空曠公園

    楊典忠指出，山櫻花雖是市花，但也不應流於「意識形態」硬種，應「因地制宜」、適「材」適所種植，更應就城市景觀進行通盤的規劃，讓城市四季均有不同樹花綻放，有不同風景可欣賞。

    議員陳俞融則舉北區太原路賞櫻園道為例，在地居民用心維護下每年櫻花綻放成地方特色，證明只要規劃與管理，櫻花可以成為城市亮點，山櫻花是台中市花，市府應復育市政公園原有的山櫻花景觀，更在全市找合宜地點推廣。

    建設局長陳大田指出，市府不會停種山櫻花，會排除行道樹或市區人口稠密處等不適地點，選在郊區或空曠公園施種。

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